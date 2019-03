huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) La Marina maltese ha preso ildelche era statodaimessi in salvo che si rifiutavano di essere riportati in Libia. Secondo quanto rende noto una dichiarazione delle Forze Armate diun'unità delle operazioni speciali "è stata inviata a bordo e ha messo in sicurezza l'imbarcazione in modo da restituire ildella nave al capitano".Dei 108che ilEl Hiblu 1 ha salvato davanti alle acque territoriali turche, 77 sarebbero uomini e 31 donne e bambini, hanno riferito fonti del governo maltese. "Il, il suo equipaggio e tutti isono ora scontati dalla Marina militare al Boiler Wharf - continua il comunicato riferendosi ad un dei moli del porto della Valletta - per essere consegnati alla polizia per ulteriori indagini". L'arrivo è previsto per le 8.30.La Marina maltese ha poi ...

HuffPostItalia : Malta prende il controllo del mercantile dirottato dai migranti - PatriziaPiva6 : RT @akavetta: Uno Stato serio prende questa nave e questa gente e li riporta con la forza da dove sono partiti. Vediamo se questo Stato sar… - cristia42548563 : RT @akavetta: Uno Stato serio prende questa nave e questa gente e li riporta con la forza da dove sono partiti. Vediamo se questo Stato sar… -