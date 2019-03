Madrid | la città che ha ricominciato a correre

Certi amori non finiscono - Cristiano Ronaldo tende la mano alla città di Madrid : 'mi ha dato tanto...' : Il suo centro del mondo adesso è Torino, dove segna e diverte con la maglia della Juventus addosso. AFP/LaPresse In Spagna Cristiano Ronaldo ci è tornato ieri per presentare Insparya , centro di ...

Certi amori non finiscono - Cristiano Ronaldo tende la mano alla città di Madrid : “mi ha dato tanto…” : Presente in Spagna per la presentazione del suo centro di trapianto capillare, Ronaldo è tornato a parlare anche della città di Madrid Qualche giorno fa aveva sottolineato che Madrid non gli mancava, così come il Portogallo. Il suo centro del mondo adesso è Torino, dove segna e diverte con la maglia della Juventus addosso. AFP/LaPresse In Spagna Cristiano Ronaldo ci è tornato ieri per presentare Insparya, centro di trapianto capillare su ...