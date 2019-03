L’uomo del giorno – Buon compleanno a… Stefano Sorrentino | il “pararigori”

L’uomo del giorno : Nikolas N’Koulou - la roccia del Torino : Nicolas N’Koulou, difensore del Torino, compie oggi 29 anni. Il centrale camerunese si è accasato ai granata dopo una lunga militanza in Francia con le maglie di Monaco, Marsiglia e Lione. Giocatore solido e deciso sia in marcatura sia nei contrasti, bravo nel gioco aereo, tra le sue qualità migliori troviamo velocità e chiusure in scivolata. Da due stagioni uno dei pilastri della difesa del Toro. E’ stato uno dei protagonisti che ...

L’uomo del giorno : Manuel Neuer - uno dei più forti portieri del mondo : Manuel Neuer nasce a Gelsenkirchen, in Germania, il 27 marzo 1986 e, dunque, compie oggi 33 anni. Cresciuto nello Schalke 04, vi è rimasto fino al 2011, conquistando la Coppa di Germania 2010-2011. Viene, poi, acquistato per 30 milioni di euro dal Bayern Monaco e i tifosi dello Schalke non la prendono bene, simulando l’impiccagione di un manichino a suo nome con la maglia del club bavarese. Ha contribuito all’eccezionale ...

Design del benessere : L’uomo al centro del progetto : WaterCandyMy EquilibriaLearning ThermostatFluidaPincettesHybridMolti degli oggetti che popolano la nostra vita passano spesso inosservati, dati per scontati. Eppure, aldilà della loro utilità prettamente pratica, talvolta hanno effetti sorprendenti anche sul nostro benessere. Con la Milano Design Week alle porte, abbiamo ragionato con un’esperta del settore su quanto Design possa essere sinonimo di salute e benessere. Quando si accarezza questo ...

L’uomo del giorno – Jadon Sancho - il “giovanotto” dal futuro assicurato : La nostra rubrica “L’uomo del giorno” celebra oggi Jadon Sancho. Il calciatore inglese, classe 2000, compie oggi 19 anni. E’ considerato tra i giovani più bravi e interessanti del panorama calcistico mondiale, non per niente inserito dal The Guardian nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2000. L’ala destra, soprannominata The Rocket (in italiano, il razzo), nasce nel Watford e, dopo otto anni, ...

“L’uomo del giorno” - Ramires il brasiliano - mancato interista - compie 32 anni : Auguri a Ramires Santos do Nascimento, meglio noto come Ramires, per i suoi 32 anni. E’ lui il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Dopo gli inizi al Joinville, la sua prima squadra vera è il Cruzeiro, con la quale giocherà per 3 anni, prima di sbarcare in Europa con la maglia del Benfica, con cui vincerà un campionato e una coppa nazionale. Dopo una stagione in Portogallo passa al Chelsea, dove, ...

Maria Antonietta Rositani : Ciro andava curato - parla un amico delL’uomo : Maria Antonietta Rositani: Ciro andava curato, parla un amico dell’uomo Si trova ancora ricoverata in ospedale Maria Antonietta Rositani, la quarantaduenne data alle fiamme dall’ex marito che non accettava la fine della loro relazione. L’uomo, Ciro Russo, residente ad Ercolano in provincia di Napoli, la mattina del 12 marzo era evaso dai domiciliari per raggiungere la moglie. La donna si trovava a Reggio Calabria, nell’attesa ...

L’uomo del giorno - Walter Samuel : The Wall compie 41 anni : Walter Samuel è stato uno dei migliori difensori della sua generazione. Nato nel 1978 a Firmat, inizia la carriera in Argentina con il Newell’s. Nel 1997 passa al Boca Juniors dove vince una Libertadores divenendo un’idolo della Bombonera. Nel 2000 arriva in Italia con la maglia della Roma. Con i giallorossi vince uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Si trasferisce al Real Madrid nel 2004, ma non si esprime al meglio. ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri a… Alex Meret - il portierino azzurro dal futuro roseo : Compie gli anni oggi Alex Meret, attuale portiere del Napoli. Il giovanissimo calciatore, classe ’97, festeggia il suo ventiduesimo compleanno. Brevissima, ovviamente, la sua carriera, le cui speranze però fanno pensare possa essere rosea. Dopo esser cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, si fa notare alla Spal grazie ad un importante biennio: da titolare con i ferraresi conquista la promozione in Serie A e si alterna con ...

Crema - il racconto del piccolo Adam : «Quando quelL’uomo ha sparato due volte in aria» : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoPensavi che ce l’avresti fatta? «50 e 50…». Hai dormito bene stanotte? «Sì, ma oggi non sono andato a scuola». È andato invece dal barbiere, Adam, 12 anni, uno dei piccoli sequestrati sul bus dirottato sulla Paullese. E alle nostre telecamere lui, nato a Crema da genitori marocchini (e quindi «italiano») ha raccontato l’incubo del ...

Top e flop : Mertens è L’uomo del match : Top e flop della 28esima giornata del campionato di Serie A Top Mertens(Napoli) l’uomo del match. Trascina la squadra azzurra con le sue giocate mai scontate e mai banali. Realizza due assist di buona fattura. Nel secondo tempo, da esterno, a destra, firma il goal che chiude la partita. Luis Alberto(Lazio) prestazione sontuosa per l’ex centrocampista del Liverpool, Sfrutta a dovere lo spazio che gli lasciano i centrocampisti del ...

L’uomo del giorno - auguri a Griezmann : “Le Petit Diable” compie 28 anni : Antoine Griezmann compie oggi 28 anni ed è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Soprannominato Le Petit diable (Il piccolo diavolo), Griezmann nasce a Mâcon, in Borgogna, sulle rive della Saona. comincia la sua carriera nella squadra della sua città, l’Union du Football Mâcon. Viene scartato da diversi club per il suo fisico troppo esile. All’età di 14 anni, mentre era in prova ...

Aubameyang - L’uomo mascherato : tutti i travestimenti del bomber dell’Arsenal [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Ronaldinho - l’emblema del “futbol bailado” : La rubrica “L’uomo del giorno” dedica oggi spazio a Ronaldinho. L’ex calciatore compie infatti 39 anni. E’ stato uno dei recenti giocatori più forti ed amati del suo paese, forse anche per quel suo modo di intendere il calcio, tipicamente “bailado“. Per lui questo sport è gioia, divertimento, gioco nel vero senso della parola. Un po’ come lo intendono in Brasile. E in campo lo ha sempre ...

Ousseynou Sy - chi è L’uomo di origine senegalese del bus dirottato : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoÈ stato arrestato con l’accusa di strage e sequestro di persona l’uomo che questa mattina ha dirottato un bus carico di ragazzini delle scuole medie e poi ha dato fuoco al mezzo. Ousseynou Sy, questo il nome dell’uomo, è senegalese di nascita, ma ha la cittadinanza italiana dal 2004. Ha 47 anni. Secondo le prime informazioni avrebbe precedenti ...