Luigi Di Maio e il M5s perdono pezzi | chi è la donna che li scarica per andare con la

Sondaggio Masia - Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio : chi conta di più nel governo? : Tempo di sondaggi ad Agorà, il programma del mattino su Rai 3. Non soltanto le intenzioni di voto alle eventuali elezioni politiche o europee, però. Fabrizio Masia, infatti, chiede al suo campione chi conti di più all'interno del governo. Risultato? Una sorta di plebiscito per Matteo Salvini, "premi

Alessandro Di Battista - boia grillino : indiscreto - così caccia Luigi Di Maio e ammazza il M5s : Il Movimento Cinquestelle che invoca la resurrezione di Alessandro Di Battista assomiglia molto ad un condannato a morte che, in preda alle sofferenze inflitte dal boia, chieda il colpo di grazia, o agli esponenti del Partito Democratico i quali, all' ennesima sconfitta, si accaniscono di più nella

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Virginia Saba : età e altezza - chi è la fidanzata di Luigi Di Maio : Virginia Saba: età e altezza, chi è la fidanzata di Luigi Di Maio Chi è Virginia Saba Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi il vicepremier Luigi Di Maio, capo politico dei 5 Stelle, avrebbe una nuova fidanzata. O almeno starebbe frequentando da diverse settimane la giornalista Virginia Saba. Il settimanale ha “paparazzato” i due in viaggio a Siviglia. Virginia Saba è giornalista professionista e collaboratrice parlamentare M5S Chi ...

Matteo Salvini : "Confindustria piena di gufi" - la difesa di Luigi Di Maio : "L'epoca dei gufi è di Renzi" : Nuovo scontro a distanza tra i due vicepremier. Pomo della discordia, questa volta, i gufi. Non quelli di renziana memoria, ma quelli additati come tali da Matteo Salvini. A chi gli chiedeva un parere sulle previsioni fatte da Confindustria, il vicepremier leghista ha risposto: "Verranno smentite clamorosamente dai fatti. È pieno di gufi. Ci hanno sempre "cannato" in passato". Immediata la risposta dell'altro vicepremier, che si assume la ...

Alessandro Di Battista : "Luigi Di Maio non si riferiva a me - ma il silenzio è bellissimo" : Alessandro Di Battista è ancora "latitante" e nel Movimento 5 stelle c'è chi spera che scenda in campo al più presto. "Ma io non mi sono dato una scadenza precisa, non c'è nessuna riserva da sciogliere e nessun termine" ha spiegato l'ex deputato ai suoi interlocutori, secondo quanto riporta il Fatto

Nando Pagnoncelli - il sondaggio : Matteo Salvini vincente per il 57% degli italiani - Luigi Di Maio per il 18 : "Abbiamo chiesto agli italiani se è più vincente Matteo Salvini o Luigi Di Maio". Nando Pagnoncelli, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, rivela i dati del suo sondaggio Ipsos. Le risposte vanno tutte contro il leader del Movimento 5 stelle che non convince evidentemente gli elet

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Luigi Di Maio sconfina su temi Salviniani. Dalla cittadinanza a Rami all’aborto : Di Maio Primo affondo su Ramy, l’eroe di San Donato Milanese che otterà la cittadinanza italiana. Luigi Di Maio sconfina nuovamente su temi Salviniani. Primo affondo su Ramy, l’eroe di San Donato Milanese che otterà la cittadinanza italiana. “Nei giorni scorsi avevo inviato una lettera proprio ai ministeri competenti per chiedere loro di conferire la … Continue reading Luigi Di Maio sconfina su temi Salviniani. Dalla ...

Luigi Di Maio processato da Beppe Grillo - ribaltone 5 stelle : torna Alessandro Di Battista : C'è agitazione nel Movimento 5 stelle. Luigi Di Maio si sta preparando alla campagna elettorale in vista delle europee e ai suoi ha mandato un messaggi molto chiaro: "Andate in tv e picchiate duro", "non è vero che abbiamo perso, siamo il primo partito in Basilicata", riporta il Corriere della Sera

Renato Mannheimer : 'Via all'esodo dei grillini verso la Lega di Matteo Salvini. Luigi Di Maio addio' : Cambiano di nuovo i rapporti di forza tra Movimento 5 stelle e Lega . Le elezioni in Basilicata dimostrano che i grillini stanno crollando mentre Matteo Salvini continua a crescere. 'In realtà', ...

Renato Mannheimer : "Via all'esodo dei grillini verso la Lega di Matteo Salvini. Luigi Di Maio addio" : Cambiano di nuovo i rapporti di forza tra Movimento 5 stelle e Lega. Le elezioni in Basilicata dimostrano che i grillini stanno crollando mentre Matteo Salvini continua a crescere. "In realtà", spiega Renato Mannheimer su Il Giornale, "c'è una sorta di filo rosso che Lega gran parte dei risultati el

La scelta di Luigi Di Maio : "Basilicata? Meglio perdere che governare con Berlusconi" : C'è del veleno nel commento di Luigi Di Maio al voto in Basilicata. Alle Regionali vince ancora il centrodestra guidato da Matteo Salvini, ma con un candidato espresso da Forza Italia, mentre il Movimento 5 stelle, che dimezza i voti, resta primo partito. Un risultato che Luigi Di Maio rimarca in un'intervista al Corriere della Sera in cui difende la scelta politica nella Regione e lascia una frecciata all'alleato leghista."Nonostante ...

Luigi Di Maio umilia Alessandro Di Battista : "Basta viaggi. Forse qualcuno ha paura di...". Esplode il M5s : Lo "sbrocco" di Luigi Di Maio è completo. Anche il Fatto quotidiano, il giornale più grillino d'Italia, è costretto ad ammettere con un filo d'imbarazzo che la sconfitta alle regionali in Basilicata ha fatto perdere la testa al leader del Movimento 5 Stelle. Talmente nervoso da, nell'ordine: parlare