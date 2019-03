L' Ora della Terra | mobilitazione nel teramano a difesa del pianeta

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 28 marzo 2019) Teramo - Sabato 30 marzo torna l’Ora(Earth Hour), la grandeglobale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Dalla prima edizione del 2007, che coinvolse la sola città di Sidney, la campagna è arrivata in ogni angolo del, lasciando al buio piazze, strade e monumenti come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo. Per questa edizione 2019 anche in provincia di Teramo sono tante le adesioni dei Comuni che spegneranno le luci di luoghi simbolo per un’ora dalle 20.30 alle 21.30: insieme al capoluogo hanno aderito Alba Adriatica, Atri, Bellante, Castel Castagna, Corropoli, Cortino, ...

