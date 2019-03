askanews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma, 28 mar., askanews, - Serve un reato ad hoc per punire il cosiddetto '' ovvero la pratica, sempre più comune con la diffusione dei social, di condividere le foto intime attraverso ...

askanews_ita : #CodiceRosso L’opposizione in rivolta contro i 5 stelle sul “revenge porn” (un recap della giornata convulsa) - askanews_ita : L’opposizione in rivolta contro i 5 stelle sul “revenge porn” (un recap della giornata convulsa)… - reggiosera : Revenge porn stralciato, in rivolta le deputate di opposizione -