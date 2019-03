Lontani anni luce dal Congresso mondiale delle famiglie di Verona M5S prende

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il giorno prima deldiarriva una lettera del Movimento 5 Stelle in cui i pentastellati prendono le distanze da tutti coloro che aderiscono all'evento, compreso Matteo Salvini.Come riporta AdnKronos nell'incipit della lettera si legge: "Siamo lontanedalle idee e dalla visione degli organizzatori delche si terrà anelle giornate del 29, 30 e 31 marzo. Allarmate dalla diffusione di modelli che rischiano di sconfessare le conquiste raggiunte in questisui diritti civili e sociali, minacciando l'avvento di una caduta libera nel passato e di un arretramento culturale pericolosissimo per un Paese civile, come il nostro"Diversi esponenti del MoVimento pongono diversi dubbi sul: "Obiettivo dichiarato del: affermare, celebrare e difendere la 'famiglia come istituzione sociale ...

Gaiia_stylinson : RT @oneirataexia: “Stanno ritornando alla Skool Luv Affair Era perché anche loro hanno capito che la LY faceva cagare” I BTS stanno tornand… - stefanoniM5SPN : RITORNO AL MEDIOEVO: FEDRIGA PATROCINA IL CONGRESSO DELLE FAMIGLIA Siamo lontani anni luce dalle idee e dalla visi… - demsdimple : RT @oneirataexia: “Stanno ritornando alla Skool Luv Affair Era perché anche loro hanno capito che la LY faceva cagare” I BTS stanno tornand… -