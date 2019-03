Lodovica Comello : marito - età e altezza. Chi è a Italia’s Got Talent : Lodovica Comello: marito, età e altezza. Chi è a Italia’s Got Talent Chi è Lodovica Comello A soli 26 anni, Lodovica Comello è una nota cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Come ha inizio il successo di Lodovica Comello Lodovica Comello raggiunge la notorietà grazie a Francesca, personaggio che interpreta nella serie tv Disney Violetta. La giovane inizia infatti la sua carriera recitando nella serie televisiva spagnola per ...

Lodovica Comello nella nuova serie tv Extravergine - una Sex And The City al contrario ambientata a Milano : Sarà Lodovica Comello la protagonista della nuova serie tv Extravergine prodotta da Fox, una sorta di Sex And The City in salsa italiana ambientata ai giorni nostri. O piuttosto una Sex And The City al contrario, visto che a differenza delle quattro disinibite protagoniste della serie cult HBO con protagonista Sarah Jessica Parker, in Extravergine la Comello interpreta una donna di circa trent'anni che il sesso non l'ha ancora scoperto, con ...

Extravergine - la comedy con Lodovica Comello su FoxLife : A metà strada tra due cult dell’universo femminile come Bridget Jones e Sex and the City, la comedy prodotta da Fox e Publispei Extravergine ha come protagonista la ventinovenne Dafne Amoroso, giovane donna intelligente, ironica ma al tempo stesso impacciata e goffa alla perenne ricerca dell’amore. Ad interpretare Dafne è la cantante, conduttrice (Italia’s Got Talent, Singing in the Car) e attrice Lodovica Comello, diretta per ...

Italia's Got Talent 2019 : Nicola Virdis golden buzzer di Lodovica Comello : Ci stavamo tutti chiedendo quando sarebbe stato utilizzato, ed ecco risolto il misfatto: Lodovica Comello ha deciso di premere il suo golden buzzer a seguito dell'esibizione del quarto gruppo di questa prima semifinale di Italia's Got Talent.Così facendo, ha salvato l'eliminato Nicola Virdis, che dai giurati non era stato ammesso in finale. Il comico 'muto', in gruppo con il Coro Divertimento Vocale, aveva perso il confronto venendo eliminato ...

Italia's Got Talent - prima semifinale : Lodovica Comello può assegnare il Golden Buzzer : prima semifinale di Italia's Got Talent - il Talent show prodotto da Fremantle - in onda su TV8 in prima tv assoluta domani, venerdì 8 marzo alle 21.15. I 28 semifinalisti sono stati divisi in 10 ...

