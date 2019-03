Lo United conferma Solskjaer in panchina | anche il Psg rinnova con Tuchel

Il Manchester United conferma Solskjaer. E Conte? : Con la conferma del traghettatore svanisce il sogno di Antonio Conte di andare in Inghilterra. Ora per lui Psg, Inter o Juventus

Il Manchester United conferma Solskjaer - ma lui non può tornare a casa : la colpa è di… Van Dijk : Il difensore del Liverpool occupa in affitto al momento la casa di proprietà del manager dello United e non ha nessuna intenzione di liberarla Solskjaer vuole tornare a casa, ma ad impedirglielo è Virgil Van Dijk. Il difensore del Liverpool infatti ha preso in affitto la dimora di proprietà del manager dello United che, una volta confermato alla guida dei ‘Red Devils’, ha intenzione di lasciare l’hotel che lo ospita per ...

