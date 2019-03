Lo screening dell’allergia in una casistica scolastica italiana

fondazioneserono

(Di giovedì 28 marzo 2019) Uno studio eseguito da ricercatori italiani ha valutato la fattibilità e l’efficacia di unodelle allergie eseguito nelle scuole di Roma. I risultati hanno dimostrato che, con strumenti adatti, si possono individuare casi non ancora diagnosticati.L’ambiente scolastico è da tempo oggetto di attenzione, da parte degli esperti di allergia, come ambiente nel quale sviluppare progetti disu ampia scala, per l’individuazione di questo genere di problemi. Un gruppo di esperti italiani ha impiegato un questionario sottoposto ai genitori di bambini di 13 scuole elementari della città di Roma. Il questionario, denominato ChAt, ha permesso di selezionare un gruppo di bambini nei quali si sospettava la presenza di un’allergia. In particolare sono stati individuati quelli che avevano un punteggio del questionario ChAt superiore a 2. In tale, sono state eseguite ...