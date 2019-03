LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce in DIRETTA | serve il miracolo contro Melli e Datome

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Buonasera, e benvenuti alladel match traAX Armani Exchange, valido per la ventinovesima e penultima giornata dell’edizione 2018-2019 dell’Eurolega.Dopo la sconfitta della scorsa settimanail Panathinaikos, è giunto il momento del riscatto per, quanto mai necessario in ragione del tentativo di qualificarsi per i quarti di finale. Quello che arriva al Mediolanum Forum, tutto esaurito per l’occasione, è unprivo di quattro elementi: Tyler Ennis (che ha già saltato quasi tutto l’anno), Joffrey Lauvergne, Kostas Sloukas e Jan Vesely, mentre si deciderà poco prima della palla a due per Marko Guduric. Tornano in Italia Gigie Nicolò, quest’ultimo ex di giornata visti gli anni passati in terra milanese. Per quel che concerne l’, Gudaitis a parte, nulla da segnalare: ...

