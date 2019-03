LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce | come vederla in DIRETTA | orario | programma | tv e streaming

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : la capolista vuole riscattare il ko in Eurolega : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Milano, 23mo turno della Serie A di basket 2019. I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta di Varese con il risultato di 83-64, ma il terzo posto in classifica dimostra la bontà del campionato disputato sinora dalla Vanoli. L’Olimpia viene da tre sconfitte consecutive, prima in casa contro Venezia per 86-87 e poi, soprattutto, le due in Eurolega con Real Madrid e ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega 2019 in DIRETTA : la partita che vale una stagione : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di 28° turno di Eurolega tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Panathinaikos, che si gioca al PalaDesio causa indisponibilità del Mediolanum Forum di Assago. Anche alla luce del clamoroso tonfo dell’Olympiacos in casa del Gran Canaria, questa sfida si rivela ancora più importante per i destini di entrambe le squadre, provenienti da un ottimo periodo di forma e capaci di cogliere ...

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 19-33 - inizio stellare di Mike James con 17 punti : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del 27° e quartultimo turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano si trova di fronte alla difficilissima trasferta spagnola che la oppone al Real Madrid. Dopo quella a Mosca contro il CSKA, arriva un’altra trasferta complicatissima per la formazione di Simone Pianigiani: il Real Madrid non solo è secondo nella regular season, ma ha un roster di ...

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : l’Armani cerca l’impresa in Spagna sognando i play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del 27° e quartultimo turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano si trova di fronte alla difficilissima trasferta spagnola che la oppone al Real Madrid. Dopo quella a Mosca contro il CSKA, arriva un’altra trasferta complicatissima per la formazione di Simone Pianigiani: il Real Madrid non solo è secondo nella regular season, ma ha un roster di ...

Real Madrid-Olimpia Milano LIVE - Eurolega in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv e streaming : Settimana di fuoco per l’Olimpia Milano in Eurolega. Sarà l’ultima volta del doppio turno europeo per la squadra di Simone Pianigiani, che affronterà prima il Real Madrid (stasera) e poi il Panathinaikos (venerdì) in due partite che possono decidere il futuro europeo dell’Armani Exchange. Prima dello scontro diretto con i greci, che è forse il match più importante dell’anno per Milano, c’è da giocare contro il ...

LIVE Olimpia Milano-Venezia basket - Serie A 2019 in DIRETTA : 47-41 - Tonut tiene a galla la Reyer : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si affrontano la prima e la seconda della classifica: Milano è a quota 36 punti, Venezia a 30. Curiosamente, l’ultima volta in cui queste due formazioni si sono affrontate al Mediolanum Forum di Assago è stata la Reyer a prevalere: era la ...

LIVE Olimpia Milano-Venezia basket - Serie A 2019 in DIRETTA : 29-20 - James e Nunnally spingono i milanesi - Tonut e De Nicolao la Reyer : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si affrontano la prima e la seconda della classifica: Milano è a quota 36 punti, Venezia a 30. Curiosamente, l’ultima volta in cui queste due formazioni si sono affrontate al Mediolanum Forum di Assago è stata la Reyer a prevalere: era la ...

LIVE Olimpia Milano-Venezia basket - Serie A 2019 in DIRETTA : scontro diretto da brividi - prima contro seconda : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si affrontano la prima e la seconda della classifica: Milano è a quota 36 punti, Venezia a 30. Curiosamente, l’ultima volta in cui queste due formazioni si sono affrontate al Mediolanum Forum di Assago è stata la Reyer a prevalere: era la ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Mike James stellare - vittoria fondamentale per Milano : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (49-39) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : secondo quarto orribile per Milano - parità all’intervallo (23-23) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : partita che vale la stagione - dentro o fuori per i playoff : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano - Serie A basket 2019 DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (51-58) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Grissin Bon Reggio Emilia-Olimpia Milano, match valevole per la 21a giornata della Serie A di basket. Il posticipo di questo turno di campionato sarà il più classico dei testacoda, visto che l’Olimpia è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti. Milano è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera ...