Live Non è la d' Urso | Guido ed Ivana Icardi | Wanda Nara lo manipola! VIDEO

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)Non finisce di far discutere la vicenda famigliare che riguarda il calciatore dell'Inter Mauro. Stavolta sono statied, rispettivamente fratello e sorella del calciatore argentino a parlare, ospiti del terzo appuntamento dinon è la D'in diretta e in prima serata su Canale 5.Ricordiamo che da qualche tempo la sorellaha rivelato di non avere più contatti con il bomber, così ha confermato ancheche afferma: Non sento e vedo mio fratello dal 2014, giorno del suo matrimonio. Non ho più nessun tipo di relazione con lui.lo manipola e non vuole che ha rapporti con la sua famiglia. E alle accuse piovute susu presunte richieste di soldi al calciatore,difende a spada tratta sua sorella affermando: "Parlate senza sapere! Non ha mai chiesto soldi a Mauro. Noi non vogliamo niente da lui ma solo ...

RollingStoneita : La regina della tv iperpopolare, da #NoneladUrso a #Pomeriggio5 , si schiera senza tentennamenti contro il ministr… - matteosalvinimi : Se non mettiamo gli italiani nelle condizioni di avere figli, nel 2050 questo Paese non c'è più. Al centro vanno i… - matteosalvinimi : In diretta da Milano con l’amico @mariogiordano5 per la presentazione del suo nuovo libro “L’Italia non è più itali… -