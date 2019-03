LIVE Karate | Europei 2019 in DIRETTA | Busà e Crescenzo in finale per l’oro | anche Viviana

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata di gare deglidi. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizierà la sfida tra i migliori atleti del vecchio continente, che andranno a caccia di un posto nelle finali. Questa prima giornata sarà subito ricca di emozioni, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi del kata e di tutte le categorie del kumite. Conosceremo quindi tutti gli atleti che sabato lotteranno per le medaglie in ambito individuale.L’Italia cercherà di iniziare subito nel migliore dei modi questie considerando gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi appuntamenti, ci aspettiamo di vedere gli azzurri grandi protagonisti. Nel kataBottaro e Mattia Busato sono pronti a confermarsi nuovamente sul podio, mentre nel kumite il campione del mondo Angelo(-60 kg) e il veterano ...

