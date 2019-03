L’importanza della zia è innegabile Ecco perché è così bello essere zie

dilei

(Di giovedì 28 marzo 2019) Che siano sorellemamma o sorelle del papà, poco importa: quel che è certo è che senza alcun dubbio le zie sono una figura molto importante nella vita dei nipoti. Sono quel punto di riferimento sempre presente al quale è possibile rivolgersi per trovare conforto e coraggio. Una cosa è certa: per tutte le zie è bellissimo sentirsi parte integrantevita dei propri nipoti e consentire loro di crescere con serenità e gioia di vivere.A chi non è mai capitato di confidare un segreto ad una zia o di chiederle un consiglio? Le zie, infatti, non giudicano, sanno ascoltare e come un’amica, sanno anchecomplici. A volte i figli hanno qualche timore a parlare con i propri genitori. Per una zia invece,la confidente dei propri nipoti è una gioia immensa.Le zie rappresentano il gioco, il divertimento, la spensieratezza (e i regali). A differenza dei genitori, le ...

