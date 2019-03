Leonardo Del Vecchio - presidente di EssilorLuxottica - ha chiesto un arbitrato per ottenere un ingiunzione contro il vicepresidente della società - Hubert Sagnières : Leonardo Del Vecchio, presidente di EssilorLuxottica, ha chiesto un arbitrato per ottenere un ingiunzione contro il vicepresidente della società, Hubert Sagnières. Del Vecchio e Sagnières sono i due principali rappresentati delle società Delfin (la holding che controlla Luxottica, italiana) e Essilor

Leonardo - Sopravvissuti - Il giro del mondo in 80 giorni e Mirage : i primi titoli dell'alleanza Rai - Zdf - France Tv : Una serie tv dedicata al genio di Leonardo Da Vinci in occasione del 500esimo dalla morte, un mistery, la trasposizione di un classico della letteratura ed una spy story. Sono questi i primi titoli a cui lavorerà il gruppo nato l'anno scorso e composto da tre broadcaster europei come la Rai, la tedesca Zdf e France Tv. Un'alleanza i cui progetti erano già stati anticipati in autunno, ma che ora ingrana la marcia e si mette a lavorare ...

Progetto Kircher : il Leonardo Del '600 riscoperto dalla Pontificia Università Gregoriana : Roma, 26 mar., askanews, - Sono stati illustrati nella Sala Andrea Pozzo, in via di Sant'Ignazio, il restauro e la digitalizzazione di tre codici manoscritti di Athanasius Kircher, 1602-1680,, ...

Rugby - operato Leonardo Ghiraldini : corsa contro il tempo per essere pronto per la Coppa del Mondo : Come riporta “La Gazzetta dello Sport“, è stato operato ieri a Roma, a Villa Stuart, Leonardo Ghiraldini, tallonatore della Nazionale italiana di Rugby, che si era infortunato nell’ultima gara del Sei Nazioni, persa dall’Italia contro la Francia. L’operazione per la rottura del crociato del ginocchio destro, che lo aveva costretto ad uscire dal campo con le stampelle, è perfettamente riuscita. Ora sarà corsa contro ...

Leonardo sigla jv con il Ministero della Difesa dell'Algeria : Si rafforza la collaborazione tra Leonardo e l' Algeria . La società italiana attiva nel settore dell'aerospazio, della Difesa e della sicurezza e il Ministero della Difesa algerino hanno annunciato ...

Festa della Poesia - Leonardo e il suo Infinito chiudono la settima edizione : ... che ha creduto e puntato, fin dall'inizio, nella promozione dei talenti locali, arrivando nel corso delle varie edizioni a realizzare anche spettacoli originali. Come associazione non posso che ...

Leonardo scienziato alle Scuderie del Quirinale : L'esposizione, aperta fino al 30 giugno, è curata da Claudio Giorgione , curatore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza, e ...

Lancio del satellite PRISMA - il tweet di Leonardo : “Una notte bellissima” : “Il satellite PRISMA è stato lanciato con successo! La sala LEOP del Fucino Space Center ha ricevuto il primo segnale! E’ stata una bellissima nottata trascorsa assieme ai colleghi presenti a Kourou e quelli collegati dal nostro stabilimento di Campi Bisenzio“: il team di Leonardo ha twittato il proprio entusiasmo dopo il primo segnale inviato da PRISMA e ricevuto 118 minuti dopo il Lancio del satellite dell’Asi dal ...

Comitato Leonardo premia le eccellenze del Made in Italy : riconoscimento a Elena Zambon : Il Made in Italy è un patrimonio che appartiene a tutti noi e dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo perché porta ricchezza al Paese e ci consente di crescere contrastando il rallentamento dell'economia e ...

Rugby - rottura del crociato per Leonardo Ghiraldini : sarà lotta contro il tempo per tornare in Coppa del Mondo : Brutte notizie per Leonardo Ghiraldini, tallonatore della Nazionale di Rugby uscito con le stampelle dopo l’infortunio patito sabato contro la Francia nell’ultima giornata del Sei Nazioni: la diagnosi è quella temuta, ovvero la rottura del crociato. Ora sarà corsa contro il tempo per averlo a disposizione per la Coppa del Mondo in Giappone, che inizierà nella seconda metà di settembre. Di seguito il testo integrale il comunicato ...

Leonardo Di Caprio svela la locandina del nuovo film di Tarantino : C'era una volta a Hollywood. 1969. Eccola la locandina del nuovo film di Quentin Tarantino. Un flashback nel passato a colori forti, quello dei polizieschi anni '70, appunto. Giacca di pelle e sguardo ...

L'arte visiva da Leonardo a Dalì - se ne parla al 'Venerdì del Dramma' a San Miniato : Guidando i presenti a capirne i significati più profondi in particolare nel mondo di Leonardo, di cui ricorrono i 500 anni dalla morte. E che il «Dramma» celebrerà negli eventi del 2019. Fonte: ...