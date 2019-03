Legittima difesa | ok Senato con 201 sì | è legge 

Legittima difesa : ok al Senato con 201 sì - la riforma è legge. Salvini : gran giorno per gli italiani : Legittima difesa: ok al Senato con 201 sì, la riforma è legge. «Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di...

La riforma della Legittima difesa è legge : È stata approvata anche dal Senato con 201 voti a favore e 38 contro: molti esperti la ritengono tuttavia quasi irrilevante

Legittima difesa - ecco la nuova legge in cinque punti : dal fattore psicologico ai risarcimenti : Via libera definitivo alla Legittima difesa, che dopo l’approvazione alla Camera ha avuto anche il via libera dal Senato. Provvedimento bandiera della Lega, il testo, redatto in 9 punti, non riguarda solo la nuova formulazione dell’articolo 52 del codice penale, che regola, appunto, la Legittima difesa, né ma prende in esame anche i reati contro il patrimonio e il delitto di violazione di domicilio, inasprendo le pene previste. ...

La riforma della Legittima difesa è legge : il testo passa in Senato con 201 sì : La riforma della legittima difesa è legge. Il testo è passato con 201 sì, 38 no e 6 astenuti. In Aula per l'occasione anche Matteo Salvini, che ha sostenuto con forza il disegno di legge insieme al suo partito. Tra i banchi del governo nessun esponente del Movimento 5 stelle ma solo i ministri leghisti. Tra loro - oltre al titolare dell'Interno - i ministri della Pubblica amministrazione e delle Politiche agricole, Giulia ...

