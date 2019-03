Legittima difesa | ok al Senato con 201 sì | la riforma è legge

Legittima difesa - ecco la nuova legge in cinque punti : dal fattore psicologico ai risarcimenti : Via libera definitivo alla Legittima difesa, che dopo l’approvazione alla Camera ha avuto anche il via libera dal Senato. Provvedimento bandiera della Lega, il testo, redatto in 9 punti, non riguarda solo la nuova formulazione dell’articolo 52 del codice penale, che regola, appunto, la Legittima difesa, né ma prende in esame anche i reati contro il patrimonio e il delitto di violazione di domicilio, inasprendo le pene previste. ...

Legittima difesa - ok del Senato con 201 sì : la riforma bandiera della Lega è legge : Via libera definitivo del Senato alla riforma della Legittima difesa. Palazzo Madama ha dato l’ok alla nuova legge, voluta fortemente dalla Lega, con 201 sì, 38 contrari e 6 astenuti. Hanno votato a favore il Carroccio, il M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari il Pd e Leu. Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega e di parte dei pentastellati. In Aula al momento del voto il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ...

La riforma della Legittima difesa è legge : il testo passa in Senato con 201 sì : La riforma della legittima difesa è legge. Il testo è passato con 201 sì, 38 no e 6 astenuti. In Aula per l'occasione anche Matteo Salvini, che ha sostenuto con forza il disegno di legge insieme al suo partito. Tra i banchi del governo nessun esponente del Movimento 5 stelle ma solo i ministri leghisti. Tra loro - oltre al titolare dell'Interno - i ministri della Pubblica amministrazione e delle Politiche agricole, Giulia ...

Legittima difesa è legge - ok del Senato : 12.39 Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Disegno di legge sulla Legittima difesa, fortemente voluto da Salvini. Il Ddl, quindi, diventa legge. Il provvedimento è stato approvato con con 208sì, 38 no e 6 astenuti. Oltre alla maggioranza hanno votato a favore, FI e FdI. Erano presenti alle battute finali della discussione sul Ddl i ministri Salvini, Bongiorno e Centinaio. Nessun ministro del M5S in Aula. Il risultato del voto è stato ...

Legittima difesa - il Senato approva la legge : come cambia e cosa prevede la riforma : Il Senato ha approvato la legge sulla Legittima difesa, fortemente voluta dalla Lega: ora la riforma, dopo la terza lettura a Palazzo Madama, diventa legge. Ecco cosa prevede il provvedimento e come cambiano i criteri per cui la difesa viene considerata Legittima e il principio di proporzionalità tra offesa e difesa.Continua a leggere

De Magistris : "Legittima difesa apre strada a conflitto armato" : Un provvedimento che " apre la strada alla giungla e al conflitto armato " e con il quale "il Governo ammette la sua incapacità a garantire la sicurezza". La pensa così il sindaco di Napoli, Luigi de ...

Legittima difesa - oggi l'ok definitivo al Senato : E' iniziata, al Senato, la discussione generale sul disegno di legge che riforma la Legittima difesa. Il voto finale è atteso entro la fine della mattinata. In Aula anche Matteo Salvini, il ...

Legittima difesa - oggi il voto finale : 10.56 E' iniziata, al Senato, la discussione generale sul disegno di legge che riforma la Legittima difesa. Il voto finale è atteso entro la fine della mattinata.

Legittima difesa : al via in Aula Senato esame testo - LA DIRETTA : Con la reazione del leghista Andrea Ostellari prende il via in Aula al Senato l'esame del ddl sulla Legittima difesa. Con l'approvazione di palazzo Madama, prevista per oggi, il provvedimento diventa ...

La Legittima difesa al traguardo. I penalisti : “Sarà il Far West” : La corsa del ddl sulla «nuova» legittima difesa è al traguardo. Oggi il Senato voterà anche l’ultimo passaggio e la proposta su cui la Lega ha impostato tanta parte della sua campagna elettorale, sarà legge. Perciò Matteo Salvini annuncia che sarà presente in Senato, per godersi il successo. «Il concetto di legittima difesa - diceva ieri anche il p...

Legittima difesa - in Senato chi sparò. Salvini : «Non è una battaglia della Lega» : Oggi nella tribuna dell'aula del Senato ci saranno - alcuni dei quali su invito del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, Lega, - i protagonisti di recenti casi di cronaca che ...

Contro la Legittima difesa - prete regala pistole ad acqua : Armi giocattolo Contro la legge sulla legittima difesa. La domenica delle Palme, don Pietro Sigurani, rettore della Basilica di Sant'Eustachio di Roma, che si trova di fianco al Senato, regalerà ai ...

Legittima difesa - pronto l'ok finale La guida di Affari : cosa cambia : Prevista per domani al Senato l’approvazione definitiva della nuova legge sulla Legittima difesa. Il provvedimento, tornato a Palazzo Madama dopo che la Camera ha apportato una modifica sulle coperture finanziarie, cambia radicalmente il diritto alla... Segui su Affaritaliani.it

Legittima difesa - sparò e uccise un ladro : "La mia esistenza non sarà più la stessa" : Vaprio d'Adda, Milano,, 25 marzo 2019 - La drammatica notte del 20 ottobre 2015, quella in cui Francesco Sicignano sparò e uccise Gjergi Gjoni, il ladro albanese di 22 anni che si era introdotto nella ...