Legittima difesa, il Senato approva la legge: come cambia e cosa prevede la riforma (Di giovedì 28 marzo 2019) Il Senato ha approvato la legge sulla Legittima difesa, fortemente voluta dalla Lega: ora la riforma, dopo la terza lettura a Palazzo Madama, diventa legge. Ecco cosa prevede il provvedimento e come cambiano i criteri per cui la difesa viene considerata Legittima e il principio di proporzionalità tra offesa e difesa.Continua a leggere



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 28 marzo 2019) Ilhato lasulla, fortemente voluta dalla Lega: ora la, dopo la terza lettura a Palazzo Madama, diventa. Eccoil provvedimento eno i criteri per cui laviene consideratae il principio di proporzionalità tra offesa e.Continua areProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

repubblica : Legittima difesa, per i magistrati è una legge 'inutile e dannosa' [news aggiornata alle 17:21] - Avvenire_Nei : Legittima difesa. Ricchiuti (Pax Christi): 'No a leggi che promuovono la paura' - repubblica : Legittima difesa, per i magistrati è una legge 'inutile e dannosa' -