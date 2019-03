Legge sul ' revenge porn' | liti e caos in Parlamento Le donne dell opposizione occupano i

Scontro sul revenge porn - tutto rinviato per la Legge 'codice rosso' : Lavori dell'Aula, impegnata sull'esame del ddl 'codice rosso', rinviati a martedì prossimo alle ore 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo dopo l'impasse sulle norme sul revenge porn e ...

Scontro sul revenge porn - tutto rinviato per la Legge "codice rosso" : Lavori dell'Aula, impegnata sull'esame del ddl 'codice rosso', rinviati a martedì prossimo alle ore 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo dopo l'impasse sulle norme sul revenge porn e la protesta messa in atto da Forza Italia a cui poi si sono aggiunte anche le deputate di pd e FdI. Martedì prossimo, quindi, i lavori dell'Aula riprenderanno esattamente dal punto in cui si sono interrotti oggi, ovvero il voto, a ...

I grillini dicono no a castrazione chimica e Legge sul revenge porn : è bagarre in Parlamento : ... in quanto si tratterebbe di una presa in giro nei confronti delle donne e di una manovra per fare campagna politica sfruttando la loro paura : ' Noi non prendiamo in giro le donne. Quello della Lega ...

Legittima difesa è Legge : arriva l'ok del Senato. Salvini esulta : La riforma della Legittima difesa è legge : l'Assemblea del Senato ha infatti approvato il provvedimento, in terza lettura, con voti 201 favorevoli , 38 contrari e 6 astenuti. Il voto è stato accolto ...

Matteo Renzi - la mossa suicida sullo Ius soli : raccolta di firme per una Legge popolare : Le vecchie abitudini per i fedelissimi di Matteo Renzi sono dure a morire, come quell'istinto naturale a lanciarsi contro un muro di cemento per vedere quanto ci si fa male. L'ultima trovata dei famigerati Comitati civici, la rete di Renziani superstite dopo la caduta del capo, è quella di raccoglie

Legittima difesa - è Legge : Salvini esulta : La Legittima difesa è legge. Il Senato ha dato il via libera con 201 sì. Entusiasta il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha sostenuto con forza il disegno di legge insieme al suo partito, assenti tutti gli esponenti del Movimento 5 stelle. Ma quali sono le novità? Ecco le principali. La difesa è sempre Legittima L’art. 1 modifica l’art. 52 del codice penale: con il nuovo testo si riconosce sempre sussistente il rapporto di ...

Stanlio & Ollio : Steve Coogan e John C. Reilly nel trailer italiano del film sulla Leggendaria coppia comica : Stanlio & Ollio: Il trailer italiano Ufficiale del film - HD La trama ufficiale del film : Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée ...

Camera respinge emendamento sul "revenge porn" - M5S vuole Legge ad hoc : È impasse alla Camera sul 'revenge porn', la bagarre si è scatenata sull'emendamento che l'opposizione voleva fosse inserito all'interno del ddl "codice rosso" sulla violenza di genere. La richiesta delle opposizioni è stata bocciata con voto segreto. 218 sì e 232 no. La maggioranza boccia l'emendamento alla Camera e quasi in concomitanza in Senato organizza una conferenza stampa su un ddl per contrastare il ...

Vi spiego come funziona la nuova Legge sulla legittima difesa : ... l'inasprimento delle pene, le norme su risarcimenti e spese di giustizia, sono novità legislative che rispondono alla medesima logica politica: aumentare la deterrenza contro intrusioni violente e ...

Salvini esulta : Il disegno di Legge sulla legittima difesa è realtà : Una giornata storica per Matteo Salvini. Il disegno di legge sulla legittima difesa è operativo! Infatti il Senato ha approvato

"Cattivi maestri" - maltrattamenti in asili e materne (in attesa della Legge sulle telecamere) : Roma, Como, Pavia: tre casi di violenze e umiliazioni nei confronti di bambini in poche ore. Che fine ha fatto la legge...

Sicilia - l’Ars boccia la Legge sulle quote rosa. Ma approva quella per aumentare gli assessori : fino a 355 poltrone in più : No alle quota rosa. Sì a 355 posti da assessori in più nelle giunte dei comuni. In una sola giornata l’Assemblea regionale Siciliana chiarisce come immagina il futuro della politica: con più poltrone da spartire, ma a patto che siano occupate dagli uomini. E lo fa in modo trasversale, nel senso che le leggi in questione sono votate da tutti: una anche dal Movimento 5 stelle. Sono stati i grillini, infatti, a presentare l’emendamento ...

Ius soli - torniamo a parlarne. La nostra Legge sulla cittadinanza è tra le più arretrate d’Europa : L’ultima legge sulla cittadinanza, introdotta in Italia nel 1992, prevede un’unica modalità di acquisizione chiamata ius sanguinis (“diritto di sangue”): un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano. Un bambino nato da genitori stranieri, anche se partorito sul territorio italiano, può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”. ...