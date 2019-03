Lega vota sì a riconoscimento Guaidò | M5S contro

'Revenge porn - Lega e M5S hanno votato contro' - Maria Elena Boschi - : Roma, 28 mar., askanews, - 'Alla Camera Lega e M5S votano contro l'introduzione del reato di revenge porn. E sapete perché? Perché la proposta di legge non è loro. Mai visto tanto cinismo giocato ...

Domenica entra l'ora Legale : lancette avanti di un'ora - mentre l'Europa vota abolizione nel 2021 : Ci stiamo tutti preparando a spostare in avanti di un'ora le lancette dell'orologio, visto che Domenica prossima, 31 marzo 2019, alle ore 2,00 dovremo portare in avanti alle ore 3,00 i nostri orologi, ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. M5S e Lega votano contro : approvata dal Parlamento europeo la riforma del Copyright. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. M5S e Lega votano contro : approvata dal Parlamento europeo la riforma del Copyright. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del...

Abolizione ora Legale : Parlamento Ue vota a favore - come cambia l’orario : Abolizione ora legale: Parlamento Ue vota a favore, come cambia l’orario Abolizione ora legale: un tema che diventa di stretta attualità, soprattutto quando si avvicina i momento di spostare le lancette degli orologi. Nella notte di domenica 31 marzo, infatti, torneremo all’ora legale, ma il cambio di ora sarà presto abolito nel Vecchio Continente. A decretarlo il Parlamento europeo che si è espresso sulla questione, votando una ...

"La Russia non è un partner strategico dell'Ue". M5s e Lega votano contro la risoluzione all'Europarlamento : Gli eurodeputati di Lega e M5S hanno votato contro la risoluzione sulla Russia approvata oggi in aula a Strasburgo, in cui si afferma che Mosca non può più essere considerata un "partner strategico" dall'Ue.A votare contro il testo, oltre gli eurodeputati di Lega e Cinquestelle, anche una minoranza degli eurodeputati Pd.Nel testo approvato in aula si legge tra l'altro che l'Ue "dovrebbe prepararsi ad adottare ulteriori sanzioni, ...

Voto di scambio - la Camera approva con 280 sì. Fdi vota con M5s e Lega. Contrari Pd e Forza Italia. La legge torna al Senato : La Camera ha approvato la riforma del Voto di scambio. A favore hanno votato 280 deputati, 135 i Contrari mentre in dieci si sono astenuti. La legge adesso tornerà al Senato, dove era stata approvata una prima volta il 24 ottobre, dato che nel frattempo è stata modificata dalla commissione giustizia di Montecitorio. In aula a votare a favore della legge sono state le forze di governo: i deputati del Movimento 5 stelle, che hanno proposto la ...

Legittima difesa - il prete che vota Lega : "Salvini ha ragione - adesso sparo ai ladri" : C' è un prete, a Pietralunga (Perugia) che è pronto a imbracciare il fucile. Niente a che fare con una nuova crociata: dopo l' ennesimo furto subito, Don Antonio Mandrelli, 73 anni, parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie, ha ammesso di essere a favore della Legittima difesa: «Sono d' accordo

Global compact - passa la mozione di Fdi contro accordo Onu. Decisiva l’astensione di M5s e Lega. Tre 5 Stelle votano contro : A dicembre il governo aveva rimandato la decisione. Ora con l’astensione Decisiva dei suoi due maggiori azionisti, M5s e Lega, la Camera ha approvato una mozione di Fratelli d’Italia contro il Global compact secondo cui il documento Onu sulle migrazioni non s’ha da approvare. Presentato a prima firma del capogruppo Marco Lollobrigida, il testo ha ottenuto il via libera dell’aula di Montecitorio con il voto favorevole di Fdi e ...

La Bari che vota Lega a tavola con Salvini : 350 manager e prof pagano 80 euro per gustare ricci e burrata con il ministro : Al centro della sala frutti di mare e ricci accompagnati dal pane di Altamura. E' l'accoglienza riservata ai circa 350 partecipanti alla cena di sostegno alla Lega alla presenza del ministro dell'Interno: ecco chi c'era

L'affondo di Berlusconi contro chi vota M5s e Lega : Già pochi minuti dopo L'affondo di Silvio Berlusconi contro l'elettorato della maggioranza giallo-verde alla Camera e al Senato i parlamentari azzurri nei vari capannelli in Transatlantico hanno ...

L'affondo di Berlusconi contro chi vota M5s e Lega : Già pochi minuti dopo L'affondo di Silvio Berlusconi contro l'elettorato della maggioranza giallo-verde alla Camera e al Senato i parlamentari azzurri nei vari capannelli in Transatlantico hanno discusso di quell'"italiani fuori di testa" che ancora continuano a votare per la Lega e M5s. Parole pronunciate in tv e non gradite da tutti, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari di FI. "Italiani, una vergogna" L'ex premier ha alzato il ...

Carige - la Camera approva il decreto : Pd e Fi votano con la maggioranza M5s-Lega. Fdi unico contrario : “Fanno come Renzi” : La Camera ha approvato il decreto legge su Carige. Il testo ha ricevuto il sì non solo dei partiti di maggioranza, ma anche dalle principali forze politiche di opposizione, Pd e Forza Italia. I favorevoli sono stati 461, con 27 no e due astenuti. Contro il provvedimento, che ora passa al Senato, hanno votato solo i deputati di Fratelli d’Italia. Rispetto al decreto approvato da Palazzo Chigi, la commissione Finanze di Montecitorio ha ...

Travaso gialloverde : vota Lega un grillino su 3 : I risultati delle elezioni regionali in Abruzzo danno indicazioni importanti. È vero che, come molti hanno sottolineato, si tratta di una consultazione locale. Gli elementi specifici della contesa, come la personalità e l'appeal dei singoli candidati hanno certamente influito sull'esito. Ma è indubbia anche la valenza e la capacità indicativa dello stato degli umori politici in generale.Da questo punto di vista, l'affermazione della Lega, che ...