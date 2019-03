Lega | depositata mozione contro la demolizione di San Siro DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Laha depositato unain Consiglio comunale per dire no all’abbattimento dello stadio di San. Il documento impegna il sindaco e la giunta “a scartare categoricamente ogni futura ipotesi didello stadio Meazza e a considerare un percorso di ristrutturazione dell’impianto sportivo secondo i parametri nazionali ed internazionali, non ultimi quelli della UEFA“. Laè statadal consigliere comunale e regionale, Massimiliano Bastoni. Anche il capogruppo dellaa Palazzo Marino, Alessandro Morelli, è tornato a criticare in una nota la vicenda dello stadio. «Ancora una volta Sala Ponzio Pilato si lava le mani della città e di un suo simbolo. Sannon è del Milan o dell’Inter, lo stadio è di Milano. Sala vorrebbe evitare di metterci la faccia ma ormai l’ha già persa non prendendo immediatamente una posizione chiara a tutela ...

