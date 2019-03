Le pensioni degli italiani valgono 204 miliardi Il 61 per cento sotto 750 euro

pensioni - i contributi alle casse degli ordini non valgono per Quota 100 : Gentile lettore, la contribuzione accantonata presso ENPAM o qualsiasi cassa privatizzata per iscritti ad albo ordinistico non rileva ai fini della anzianità contributiva minima di 38 anni richiesta ...

pensioni - da aprile cambia l’adeguamento al costo della vita. Inps chiederà il conguaglio degli aumenti non dovuti : Parte dal primo aprile il nuovo schema di rivalutazione delle Pensioni per il triennio 2019-2021 previsto dalla legge di Bilancio. Che. per i trattamenti superiori a tre volte il minimo cioè 1.522 euro al mese, prevede un piccolo taglio rispetto agli aumenti previsti se non ci fossero stati interventi. Fa eccezione chi prende tra i 1.539 e i 2.052 euro lordi, che avrà comunque un mini vantaggio. Nei prossimi mesi l’Inps chiederà il conguaglio di ...

Furbata sulle pensioni Il taglio degli assegni solo dopo le Europee : Il taglio delle pensioni arriverà dopo le elezioni anche se l'Inps sarebbe stata pronta da aprile. Quota 100, invece, partirà da aprile mentre l'Istituto di previdenza avrebbe avuto bisogno di uno o due mesi in più. Il calendario della politica si incrocia con le scadenze della previdenza. "Altre due elezioni e avremo un welfare da Svezia anni Settanta", ironizzava ieri un sindacalista.Il fatto è che il governo ha fretta di fare arrivare agli ...

pensioni - al via domande per il riscatto agevolato della laurea degli under 45 - 5.200 euro per ogni anno - : riscatto della laurea al via per gli under 45 che non hanno contributi versati prima del 1996: l'Inps ha pubblicato la circolare che attua le norme su Quota 100 e che di fatto dà il via alle domande. ...