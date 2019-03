Le parole di «Gomorra» | vocabolario di una serie

vanityfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) C’è una storia che è subito chiara, in questa quarta stagione dila, già nelle prime scene, con Genny/Salvatore Esposito unico superstite della dinastia dei Savastano piegato dal dolore per la morte di Ciro/Marco D’Amore: anche un camorrista può piangere, essere preso da un attacco di panico. Anche nel racconto della criminalità, può esserci lo spaesamento. E questo sarà il territorio dominante dei nuovi episodi, diretti da Francesca Comencini (responsabile anche della supervisione artistica), Claudio Cupellini, Marco D’Amore (nel nuovo ruolo di regista), Enrico Rosati e Ciro Visco.LEGGI ANCHEVanity Fair Terzo Atto: si parte con Marco D'AmoreLa produzione originale Sky, con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, e in prima Tv dal 29 marzo ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic nasce da un’idea di Roberto Saviano e sono tratti ...

