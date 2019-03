Le nuove TV di LG sono un concentrato di Intelligenza Artificiale

Open Talks Saipem : economia circolare e nuove tecnologie sono il futuro : Ma è un'economia fondata su una nuova produzione, alla vulgata è passato il fatto che un'economia circolare sia quella che riduce i rifiuti, ma questo è possibile se cambiamo il modo di produrre. ...

Reddito di cittadinanza : l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese : Tegola per i grillini. Sarà infatti stop al Reddito di cittadinanza se non ci saranno abbastanza soldi. In caso di

Anticipazioni Uomini e donne : sono nate tre nuove coppie - tra loro anche David e Cristina : Il Trono Over sta facendo molto discutere nelle ultime settimane, soprattutto a causa di alcuni gesti plateali che hanno mandato su tutte le furie il pubblico da casa e Maria De Filippi. Impossibile non segnalare il ceffone che Roberta Di Padua ha dato a Riccardo Guarnieri nelle puntate trasmesse su Canale 5 a inizio settimana o la lite che ha reso necessario l'intervento del buttafuori (e che, con tutta probabilità, verrà censurata nei prossimi ...

F35 e Via della Seta sono le due nuove 'partite' che creano tensioni nel governo : Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha incontrato ieri l'ambasciatore Usa Lewis Eisenberg: una visita prevista da tempo, fissata dopo il viaggio negli Stati Uniti del sottosegretario alla ...

F35 e Via della Seta sono le due nuove 'partite' che creano tensioni nel governo : Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha incontrato ieri l'ambasciatore Usa Lewis Eisenberg: una visita prevista da tempo, fissata dopo il viaggio negli Stati Uniti del sottosegretario alla presidenza ma fonti parlamentari del partito di via Bellerio riferiscono che sta aumentando il pressing americano nei confronti del governo. Dall'operazione Via della Seta agli F35 per finire al capitolo Huawei, con la possibilità di affidare al colosso ...

nuove vie della seta : cosa sono e perché gli Stati Uniti ostacolano la partecipazione dell'Italia : Shutterstock - Porto di Venezia Anche Garrett Marquis, Consigliere alla sicurezza nazionale, aveva scritto: «L'Italia è un'importante economia globale e una grande meta d'investimento. Non c'è ...

Real Madrid - Pochettino strizza l'occhio : 'Lusingato. Sono aperto a nuove sfide' : Mauricio Pochettino, storia di un argentino trapiantato in Premier. La incanta con il suo gioco dal 2013, anche se la bacheca trofei è ancora vuota. Prima il Southampton, poi dal 2014 la storia d'...

nuove armi contro l'influenza - sono 'sosia' degli anticorpi : Ottenute in laboratorio piccole molecole 'sosia' degli anticorpi contro l'influenza: sperimentate sui topi, hanno dimostrato di poter contrastare dosi letali del virus H1N1, riuscendo a neutralizzare ...

Ecobonus e ecotassa 2019 - cosa sono e come funzionano le nuove norme. Le reazioni di costruttori e associazioni : È entrato in vigore da poche ore il nuovo bonus/malus per le autovetture previsto dalla Legge di Bilancio 2019, ma sta già facendo discutere molto. come del resto era accaduto nelle settimane precedenti la sua introduzione: consumatori disorientati e associazioni di categoria, insieme ai costruttori, sul piede di guerra. E la paura che il business non regga all’urto “mediatico”, sebbene questi provvedimenti impattino al massimo ...

Ci sono nuove prove sui depistaggi nel caso Cucchi : sono state mostrate ieri durante la testimonianza dell'allora comandante provinciale dei carabinieri di Roma

nuove detrazioni Modello 730 precompilato 2019 : quali sono e importo : Nuove detrazioni Modello 730 precompilato 2019: quali sono e importo detrazioni Modello 730 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze del prossimo 730 per lavoratori dipendenti e pensionati. L’AdE ha fornito anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione di redditi 2019 che vedrà anche l’esordio di alcune detrazioni oltre a importanti conferme. detrazioni Modello 730: interventi edilizi sono state confermate le ...

In Vaticano sono arrivate 2.200 nuove accuse di pedofilia da quando c'è papa Francesco : Mentre il clero fa mea culpa sugli orchi, ecco i dati ufficiali della Congregazione per Dottrina della Fede: solo nel 2017 si contano ben 410 denunce "verosimili". Dal 2013 a oggi in media è stato segnalato, ogni giorno, un nuovo prete pedofilo. Il pontefice ha spretato, nel 2016, sedici sacerdoti Buio in Vaticano: ecco l'ultimo scandalo" pedofilia, le colpe di papa Francesco " pedofilia, ecco come papa Francesco ha promosso chi ha insabbiato ...

In Vaticano sono arrivate 2.200 nuove accuse di pedofilia da quando c'è papa Francesco : ... da quando Bergoglio è diventato papa, nel marzo del 2013, fino al 31 dicembre del 2018 in Vaticano sono arrivate poco più di 2.200 nuove denunce dai vescovadi sparsi per il mondo. Si tratta in media ...

Scoperte 2 nuove specie di insetti - sono microlepidotteri [GALLERY] : 1/5 ...