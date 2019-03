Le notizie del giorno – Il retroscena di Ronaldo dopo l’infortunio e il mercato di Inter

Ultime notizie Roma del 27-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio ipotesi dirottamento di un Mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migrante che invece ora sta puntando verso Malta o Lampedusa lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che parla di ipotesi di primo atto di pirateria in alto mare migranti avrebbero dirottato il Mercantile che è arrivato a 6 miglia dalla costa ...

Ultime notizie Roma del 27-03-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale per l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione Confindustria Zero le previsioni per il 2019 vede Unitalia ferma sulla quale pesano anche una manovra poco orientata alla crescita per il progressivo della fiducia delle imprese industriali quest’anno la domanda interna risulterà ferma è una recensione potrà essere vietata soltanto grazie all’espansione ...

I rom aggrediti a causa delle notizie false - in Francia : Da settimane circola la voce per cui qualcuno rapirebbe bambini alla guida di un furgoncino bianco: è falso, ma 70 persone hanno aggredito due comunità vicino a Parigi

Brasile ultime notizie : Bolsonaro ordina di commemorare il golpe del 1964 : Brasile ultime notizie: Bolsonaro ordina di commemorare il golpe del 1964 Una decisione a dir poco controversa. Che getta una luce oscura sulle prospettive dell’attuale governo del Brasile, guidato da Jair Bolsonaro. L’ex parà, eletto Presidente lo scorso 28 ottobre e in carica dal primo gennaio di quest’anno, ha infatti dichiarato l’obbligo per il Ministero della Difesa di commemorare il golpe militare del 1964. ...

Ultime notizie Roma del 27-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli tenere ferma la nave è un’ingiustizia perché lo fanno per farli annegare così risolto Papa Francesco al giornalista spagnolo Jordi coll nella domanda se sapesse che nel porto di Barcellona è stata bloccata la nave di Parma riferisce avvenire.it lo ha incontrato il 22 marzo a Roma nel colloquio di oltre un’ora il papà ha risposto sessuali religiosi di ...

Ultime notizie Roma del 27-03-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli i consigli di tutti ma in questo caso mi sono convinto da solo prendendo il tempo necessario per dire sì a ragion veduta e non lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando le parole di Luigi Di Maio che aveva detto di averlo convinto a concedere la cittadinanza a rami ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di crema ...

Ultime notizie Roma del 27-03-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per tenere ferma la nave a un’ingiustizia perché lo fanno per farli annegare così risposto Papa Francesco al giornalista spagnolo Forbi e bolle alla domanda se sapesse che nel porto di Barcellona è stata bloccata alla Nave di Open Arms riferisce il giornalista di avvenire.it lo ha incontrato il 22 marzo a Roma Nelle colloquio di oltre un’ora il papà sugli ...

Ultime notizie Roma del 27-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Confindustria dare le previsioni per il 2019 vedono Italia ferma sulla quale pesano anche una manovra poco rientrata la crescita il progressivo crollo della fiducia delle imprese per gli industriali quest’anno la domanda interna risulta era per me una recensione potrà essere visitata solo grazie all’espansione della domanda a destra e se il ...

Ultime notizie Roma del 27-03-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Roberta tre gruppi criminali legati alla famiglia Santapaola Ercolano che gestivano una piazza di spaccio nel Popolare rione di San Giovanni Galermo di Catania sono stati disarticolati dalla polizia che ha arrestato 24 persone nei loro confronti il gip su richiesta della procura Distrettuale emesso un’ordinanza cautelare che ipotizza a vario titolo i reati di associazione ...

Ultime notizie Roma del 27-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ordinanza di custodia cautelare domiciliare stata notificata la professoressa di 31 anni accusata di atti sessuali con minore al centro di un’inchiesta della Procura di Prato sulla foto per lei è un quindicenne quale dava ripetizioni private il ragazzino come dimostrato dalle esame del DNA è anche padre dell’ultimo figlio della donna ...