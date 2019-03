Le lettere del 28 marzo

Le lettere del 26 marzo : Un lettore scrive: 'Ho letto l'articolo sugli 11 mila piemontesi che hanno lasciato l'Italia nel 2018 e ho provato un moto di rabbia. Uno dei miei figli rientra in quel numero, lui con sua moglie e i ...

Le lettere del 24 marzo : Un lettore scrive: 'La fuga dal Piemonte: undicimila in un anno trasferiti all'estero, La Stampa del 22.3, e ci stupiamo anche? 'In un Paese così mal governato, o meglio non governato dai signori del ...

Le lettere a Bolsonaro del torturatore dei desaparecidos : Ma di strada il giovane ufficiale dei paracadutisti ne ha fatta tanta: fino a prendersi la guida del governo nella quarta democrazia più grande del mondo.

Le lettere del 21 marzo : Un lettore scrive: 'A chi vuol promuovere una consultazione popolare sul Tav vorrei far presente due argomentazioni. '-Nessun elettore possiede le conoscenze, competenze, accesso ai dati, e di ...

VIDEO - Cultura - Papa Francesco nomina nuovi membri della Pontificia Accademia di Belle Arti e lettere dei Virtuosi al Pantheon : Terza e ultima caratteristica è quella di dialogare con il presente, con il mondo attuale che ormai ha consumato un divorzio tra fede e arte, che però può ancora ritornare a intrecciare tra di loro ...

Il monologo di Crozza sugli odiatori del web : “Cari leoni da tastiera - andatevene da un’altra parte”. Il video che fa riflettere : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata su Nove – Maurizio Crozza, nei giorni in cui si festeggia il 30esimo anniversario della nascita del web, fa una riflessione sull’odio sempre più dilagante in rete: “È strano il nostro rapporto coi social. Cioè, se io insulto un tizio qualunque sull’autobus un po’ me l’aspetto una querela. Ma se invece minaccio Mattarella su un social, penso che sia senza ...

Le lettere del 16 marzo : Un lettore scrive: 'Ho apprezzato molto la lettera a 'Specchio dei tempi' del 1° marzo 2019 del sig. Aureli, in cui si lamentava lo scarso, o inesistente, controllo da parte dei vigili urbani dell'...

lettere di garanzia alle banche : indagato Rollandin Aosta - Rinvenute - in un'altra indagine - tre lettere con cui l'allora Capo dell'... : La Procura della Repubblica ha indagato, per abuso d'ufficio continuato l'ex Presidente della Regione Augusto Rollandin . L'ipotesi di reato è legata al rinvenimento, nell'ambito di altra attività ...

Le lettere del 15 marzo : Un lettore scrive: 'Quando Cavour fece approvare la tratta ferroviaria Bardonecchia-Modane fu fortemente contestato dai coltivatori valsusini che sostenevano che il fumo delle locomotive avrebbe ...

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...

Misterioso benefattore lascia buste piene di soldi nelle cassette delle lettere di un paesino : Da qualche giorno c’è un Misterioso benefattore che lascia buste piene di soldi nelle cassette delle lettere di Villaramiel, un paesino di 800 abitanti nel nord della Spagna. Al momento sono una quindicina le persone che hanno detto di aver trovato insieme alla posta delle buste anonime con 50 o 100 euro. Qualcuno l’ha trovata addirittura infilata sotto la porta di casa o nel cestino della bicicletta. Non si sa chi sia questo ...

Le lettere del 13 marzo : Un lettore scrive: 'Tornata a casa questa sera ho trovato il kit per la raccolta differenziata e fino a qui tutto bene... Poi ho letto le regole e mi chiedo secondo quale logica le ore a disposizione ...

Oroscopo del 23 marzo per tutti i segni : bisogno di riflettere per l'Ariete : Sono molte le persone che negli ultimi tempi si sono avvicinate all'Oroscopo per avere qualche informazione sul proprio futuro. Per ognuno dei dodici segni zodiacali gli studiosi forniscono un'interpretazione influenzata dal posizionamento dei pianeti. Vediamo ora quali sono le previsioni zodiacali del giorno 23 marzo 2019. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: l'Oroscopo del 23 marzo Ariete: il 23 marzo avrete occasione di stare un ...

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...