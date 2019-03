Le autorità britanniche contro Huawei | nuovi dubbi sulla sicurezza delle apparecchiature

tuttoandroid

(Di giovedì 28 marzo 2019) Nuovo affronto aper questioni di, ma stavolta non provengono dagli Stati Uniti. È piuttosto il governo britannico a mettere in luceimportanti vulnerabilità nel software5G dell'azienda.L'articolo Leper le reti 5G proviene da TuttoAndroid.

Asgard_Hydra : Huawei: le autorità britanniche mettono in luce dei pericoli per la sicurezza - WorldnewsCode : Huawei: le autorità britanniche mettono in luce dei pericoli per la sicurezza - arocco1992 : Huawei: le autorità britanniche mettono in luce dei pericoli per la sicurezza Continua la valutazione da parte de… -