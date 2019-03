Lazio | la squalifica della Uefa | tre turni a Marusic e settore chiuso

Lazio - che stangata dall’Uefa : chiuso un settore dell’Olimpico e tre giornate di squalifica a Marusic : Le sanzioni dovranno essere scontate in incontri in ambito europeo, il club biancoceleste però ha fatto sapere di voler presentare ricorso “La Uefa ha comminato tre giornate di squalifica al calciatore Adam Marusic che il montenegrino dovrà scontare nei prossimi impegni europei. Inoltre, un settore dello stadio Olimpico nel prossimo match europeo sarà chiuso . Entrambe le sanzioni sono state stabilite a seguito del match disputato a ...

Lazio - Radu ridotta la squalifica in Coppa Italia. Out domenica con l'Inter : Gioie e dolori per Stefan Radu. Se da un lato si allontanano le chance di una sua presenza domenica nel match di San Siro con l'Inter, torna a vivere per lui la possibilità di giocare la eventuale ...