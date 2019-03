Laurea e 24 CFU costituiscono titolo abilitante | Comunicato stampa MSA

Concorso docenti 2019 - sarebbero necessari solo Laurea abilitante e i 24 CFU : Novità sul tanto atteso Concorso per poter insegnare, anche se però se non riguarda la data precisa in cui si svolgerà che purtroppo ancora non è stata annunciata. Uno dei pochi punti fermi dovrebbe essere il fatto che, come previsto dalla Legge di Bilancio approvata a inizio 2019 dal Governo giallo-verde, questo Concorso si dovrebbe svolgere proprio nel 2019. Una delle certezze confermate anche dal Ministro dell'Istruzione è la presenza degli ...