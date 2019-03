Lascerò le mie consulenze con il Pd Sandro Gozi all' HuffPost sulle

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019)lascerà le suecon il Partito Democratico appena sarà formalizzata la sua candidatura con la lista di Emmanuel Macron. L'ex sottosegretario agli Affari Ue dei Governi Renzi e Gentiloni si presenterà alle elezioni europee con "Renaissance", la lista europeista transnazionale di En Marche. La scelta di un ex parlamentare e membro del governo italiano di presentarsi al voto Oltralpe ha fatto discutere, anche all'interno del suo partito:ha infatti un lungo trascorso (tre legislature) da deputato del Partito Democratico (gruppo S&D) con il quale la lista di Macron, del gruppo liberale dell'Alde, è in competizione elettorale. Ma pure per leprestate l'anno scorso - e tuttora in corso - come esperto di politica dell'Unione Europea pagate dai gruppi parlamentari dem di Camera e Senato, avute dopo la mancata elezione nel ...

