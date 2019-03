L' altra e silenziosa strage del caporalato Grande e letale irregolarità

avvenire

(Di giovedì 28 marzo 2019) E lo si fa con l'occhio dell'uomo di scienza e col cuore del volontario. I medici del Cuamm, infatti, operano sia in Africa sia nei tantissimi ghetti italiani, da Borgo Mezzanone a San Ferdinando, l'...

comefenice : ma è possibile che la gente non pensi a ciò che fa? secondo te non c'è nessuno dall'altra parte? non è che come una… - graziapiccinini : @nunziapenelope @PoliticaPerJedi non sarebbe passato/a d'altra parte, basta guardarsi attorno; la maggioranza, al… -