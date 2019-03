L’Agenzia Spaziale Italiana cambia immagine | lancia nuovo logo e nuovo sito

Dall’Osservazione della Terra ai lanciatori : L’Agenzia Spaziale Italiana verso la Ministeriale ESA : Il 28 Marzo, il commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana, Piero Benvenuti, incontrerà la stampa per illustrare le prossime tappe di avvicinamento all’importante vertice europeo previsto a Siviglia il 27 ed il 28 novembre. La prossima Ministeriale ESA avrà l’obiettivo di fissare importanti decisioni per lo spazio italiano. La delegazione sarà chiamata a confermare la leadership del nostro paese in settori strategici, tra i quali ...

Giornata mondiale dell’acqua : L’Agenzia Spaziale Europea mostra come tutelarla [VIDEO] : In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, un video dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) mostra tutti i modi in cui lo spazio può aiutare a tutelarla e a raggiungere la sfida globale lanciata dall’ONU, cioè più acqua per tutti entro il 2030. Il video mostra come i satelliti che osservano la Terra monitorano le nostre preziose risorse idriche, e come possono aiutarci a localizzare e controllare le fonti d’acqua dolce ...

Il territorio di Messina verrà monitorato dallo spazio : ecco l’accordo con L’Agenzia Spaziale Italiana per il progetto “Cosmo-Skymed” : Messina verrà monitorata dallo spazio. La Giunta Comunale ha approvato l’accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la fornitura di immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2014-2023. l’accordo di programma, che sarà sottoscritto per il Comune, dall’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e per l’ASI, dal direttore ...

ESA : “Aiutaci a definire il programma scientifico spaziale delL’Agenzia” : “Come si è formata la nostra galassia, la Via Lattea? Come crescono i buchi neri? Qual’è l’origine del nostro sistema solare? Esistono altri mondi capaci di ospitare forme di vita? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui le nostre attuali missioni scientifiche intendono rispondere. Ma secondo te, quali sono i quesiti più importanti che le nostre future missioni dovrebbero affrontare? Ora, hai la possibilità di ...

L’Agenzia Spaziale Italiana celebra il Diversity Day : L’Agenzia Spaziale Italiana ha celebrato la diversità e l’inclusione durante il Diversity Day, una giornata appositamente dedicata alle differenze presenti in tutti gli ambienti lavorativi, sia pubblici che privati. La diversità include caratteristiche culturali, etniche, di età, genere, disabilità, religione e riguarda le nostre differenze individuali e il riconoscimento che queste, come miscela unica di conoscenze, abilità e prospettive, ...