L’addio della regina Elisabetta? La Bbc sospenderà gli show comici

Tom Ballard - L’addio su Facebook della fidanzata : “Sarai sempre la mia roccia più bella” : “La montagna prende, la montagna dà…” inizia così il post d’addio di Stefania Pederiva, dedicata al fidanzato Tom Ballard. Le speranze di ritrovare l’alpinista e il compagno Daniele Nardi si sono definitivamente spente e ora la famiglia fa i conti con una perdita importante. Il 9 marzo è stata ufficializzato il decesso dei due alpinisti che stavano scalando il Nanga Parbat, percorrendo lo Sperone Mummery, una via mai percorsa prima e molto ...

Matrimonio finito per Arturo Vidal - le parole dell’ex moglie : “L’addio a Monaco tra i motivi della separazione” : Dopo il Matrimonio e tre figli finisce la storia d’amore tra Arturo Vidal e Maria Teresa Matus: le parole dell’ex moglie del centrocampista del Barcellona Se la carriera di Arturo Vidal sembra proseguire a gonfie vele tra le fila del Barcellona, la sua vita privata prende una brutta piega. Il centrocampista ex Juventus si è separato dalla moglie Maria Teresa Matus, per tutti Maritè. A dare conferma della fine del Matrimonio di ...

Sanità : continua lo stallo della presidenza Aifa a quasi 7 mesi dalL’addio di Vella : continua lo stallo sulla presidenza dell’Agenzia italiana del farmaco, a quasi 7 mesi dall’addio, a fine agosto 2018, di Stefano Vella. Il 20 dicembre scorso la Conferenza delle Regioni aveva indicato Antonio Saitta “all’unanimità”, come aveva riferito il presidente Stefano Bonaccini al termine dell’incontro. Ma gennaio e febbraio sono passati senza che, a quanto apprende l’AdnKronos Salute, sia giunta ...

Le notizie del giorno – L’addio di Icardi - l’infortunio di Ronaldo e la cessione della Samp : Le notizie del giorno – E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, i nerazzurri sono in difficoltà nel campionato di Serie A e rischiano di rimanere fuori dalla corsa alla Champions Leagueconsiderando il momento di forma non entusiasmante e le dirette inseguitrici che sembrano in grande spolvero. Nel frattempo a tenere banco è sempre più il caso Icardi, ormai ci sono pochi dubbi è rottura definitiva con l’attaccante ...

F1 - Sirotkin non lascia il circus dopo L’addio alla Williams : il russo sarà terzo pilota della Renault : L’ex Williams ricoprirà il ruolo di terzo pilota alla Renault, facendo da riserva a Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo Sergey Sirotkin resta in Formula 1, tornando alla Renault. Il russo sarà il terzo pilota della scuderia di Enstone, facendo da riserva a Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo. Photo4 / LaPresse dopo la conclusione della sua esperienza alla Williams, il driver di Mosca riveste i panni della scuderia transalpina, per la ...

Mozart e le rose : L’addio riservato della famiglia a Marella Agnelli : Quando tutto è finito, quando le preghiere sono terminate, i fiori sistemati, quando anche l’ultimo dei necrofori se n’è andato, sugli scalini di questo cimitero resta soltanto una donna. «No, guardi, Donna Marella io non l’ho mai conosciuta. Ma con lei se n’è andato l’ultimo pezzo della famiglia Agnelli. E sono qui per andare a posare un fiore sul...