L’acido acetilsalicilico nella prevenzione dell’aborto ripetuto

(Di giovedì 28 marzo 2019) L’aborto, tradizionalmente definito come 3 o più interruzioni spontanee di gravidanza prima della 20a settimana di gestazione, rappresenta un problema di non poco peso nelle donne in età riproduttiva 1, presentandosi nell’1-2% di tutte le gravidanze 2.Mentre in circa la metà dei casi non è possibile stabilire la causa certa dell'interruzione,rimanente metà le cause risultano essere principalmente di origine genetica o dovute ad anomalie di tipo anatomico, malattie endocrine, trombofilia e disordini del sistema immunitario.L’associazione tra abortoe trombofilia su base ereditaria viene riportato da diversi autori a partire dal 1996 3. Vari tipi di polimorfismi sembrano rivestire un ruolo importante 4-6.La trombofilia può inoltre causare morte intrauterina, pre-eclampsia e distacco di placenta 7.Le cause di tali complicanze ...