La vita da film del Kaiser Raposo | il più grande truffatore della storia del calcio

vanityfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Un genio assoluto. Fingersi un calciatore, fregarli tutti. Per vent’anni. Il tempo di (non) avere una straordinaria carriera. E’ il sogno di ognuno di noi, no? Giocare con i campioni, allenarsi con loro, fare ladel calciatore. Peccato arrivi sempre un allenatore che ti dica: niente da fare, bello, non hai talento. Scornati, ci rassegniamo. Tutti. Meno uno.Il più. Il genio, appunto. Carlos Henrique, brasiliano, campione per mancanza di prove. Si racconta così: «Sono stato il piùcalciatore a non giocare a. La mia è ladi un anti- calciatore. Non giocavo, non segnavo, non toccavo palla».Uno, nessuno,. Ha indossato oltre dieci maglie di club prestigiosi in Sudamerica, ha firmato contratti ricchissimi, è stato trattato per vent’anni come uno di loro. Ma non è mai stato uno di loro. La sua professione era quella dell’«amico di». Dei ...

RaiCultura : Esattamente vent’anni fa, il #21marzo del 1999, Roberto #Benigni vinceva l’#Oscar per il suo film “La vita è bella”… - team_world : ?Il pubblico ama i supereroi della vita reale? A UN METRO DA TE conquista l'Italia: dalla sua uscita, e per tutto… - Love_harrysmile : RT @isainsolia: Ditemi quello che volte ma La Vita è Bella rimane IL FILM, un colossal eccezionale. Grazie Roberto Benigni per averlo reali… -