ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2019) Da noi inon stanno su una montagnola Ho letto con molto interesse l’articolo del Corriere dello Sport in cui si racconta lo ‘strano caso’ della scuolanewyorkese in cui isono tenuti a distanza, “in cima a una montagnola, vicino all’ingresso” https://www.ilnapolista.it/2019/03/a-new-york-scuola--vietata-ai-/. È un unicum, è vero: qui da noi, purtroppo, non succede.Invengono ascoltati e accontentati troppo spesso, a scapito dei ragazzi.Da noi, troppo spesso, mister e dirigenti si trattengono a chiacchierare amabilmente con idei loro allievi. Se la scuolaattinge da un ristretto ambito territoriale, capita che il mister (o il dirigente) sia cliente, ex compagno di classe, fratello, zio o cugino del padre del campioncino in erba. Insomma, che siano in atto delle liaisons difficili da sconfessare con scelte ...

maxgallico : RT @napolista: La triste verità è che in Italia le scuole calcio assecondano i genitori Altro che genitori su una montagnola, come a NYC.… - IlariaPuglia : RT @napolista: La triste verità è che in Italia le scuole calcio assecondano i genitori Altro che genitori su una montagnola, come a NYC.… - napolista : La triste verità è che in Italia le scuole calcio assecondano i genitori Altro che genitori su una montagnola, com… -