La storia di tre pugliesi che non si sono arresi | la loro cucina spopola in California

NBA 2019 - i risultati della notte (28 marzo) : vincono Golden State - Portland - OKC e Utah - mentre Booker scrive la storia : Nottata NBA con cinque match in programma e molte squadre della Western Conference in campo. Successi importanti in ottica playoff per Golden State (che mette mezza partita di vantaggio tra sè ed i Denver Nuggets in vetta), Portland Trail Blazers, che salgono al terzo posto in classifica, Utah Jazz, ora quinti a pari merito con i Los Angeles Clippers, e Oklahoma City Thunder, sempre più settimi. Nel ko dei Phoenix Suns contro i Washington ...

Mentre ero via - Giuseppe Zeno a Blogo : "Stefano De Angelis aiuterà Monica a scoprire se stessa. E' una storia aperta fino alla fine" (Video) : Giuseppe Zeno è il protagonista di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attore napoletano interpreterà il ruolo di Stefano De Angelis, insegnante di vela che aiuterà la protagonista Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, a scoprire la verità riguardo l'incidente nel quale hanno perso la vita sia il marito che il suo amante (fratello di Stefano) e del quale lei non ricorda più ...

Vittoria Puccini a Blogo : "Mentre ero via è la storia di una rinascita. Ci saranno continui colpi di scena" (Video) : Vittoria Puccini è la protagonista di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attrice fiorentina interpreterà il ruolo di Monica Grossi, una donna che, dopo un dramma familiare, viene chiamata a fare i conti con se stessa.prosegui la letturaVittoria Puccini a Blogo: "Mentre ero via è la storia di una rinascita. Ci saranno continui colpi di scena" (Video) pubblicato su TVBlog.it 27 marzo 2019 ...

Volley : Cev Cup - Trento festeggia il nono trofeo della sua storia : LA GARA DI ANDATA - LA CRONACA DEL MATCH- La Trentino Itas si presenta alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul con un Lisinac in più a referto; il centrale serbo parte però dalla panchina ...

Basilicata - vince il centrodestra | Bardi batte Trerotola : "Fatta la storia" | Salvini : "Noi e M5s siamo ancora maggioranza" : Dopo Abruzzo e Sardegna, terza vittoria consecutiva per il centrodestra alle Regionali. Berlusconi esulta su Twitter. Male i Cinquestelle, che comunque restano prima forza politica, e, anche, il Pd che si consola con le liste civiche "democratiche"

Matteo Salvini - il ribaltone storico in Basilicata : oltre il trionfo - riscrive la storia : È da quando è finita la Seconda Guerra Mondiale che in Basilicata vincono le elezioni sempre e solo democristiani e socialisti. Almeno finché non è arrivato il ciclone leghista guidato da Matteo Salvini, che anche in terra lucana potrebbe ribaltare la storia politica di quello che fino a ieri era il

Riccardo Fogli e Karin Trentini - gli scommettitori puntano sulla fine della storia : Il polverone alzato sul presunto tradimento di Karin Trentini ai danni di Riccardo Fogli che ha causato una serie di problemi all'Isola dei Famosi, non cenna a calare. Se nel reality show di canale 5 e i programmi televisivi si è scelta la via del silenzio dopo la bufera, diversa è la situazione oltre il piccolo schermo. Infatti si è curiosamente scatenato un toto-separazioni tutto particolare da parte di uno dei più valorosi bookmaker ...

Tre conferenze sulla storia del popolo ebraico : Elena Lattes Nell'aprile dello scorso anno, l'ingegnere e architetto Davide Romanin Jacur , guida del museo ebraico di Padova , presidente - per quasi trent'anni - della Comunità locale, nonché dal ...

Volley : Cev Cup - Trento in campo per la settima finale Europea della sua storia : QUI TRENTINO ITAS - Dopo aver confermato, domenica sera a Modena, il secondo posto in classifica, i Campioni del Mondo tornano a spostare il proprio mirino nuovamente sulla 2019 CEV Cup. La doppia ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : una rassegna iridata che entrerà nella storia dei nostri colori : Si sono chiusi in maniera trionfale i Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia l’Italia ha centrato il terzo posto nel medagliere finale raccogliendo cinque podi, dei quali due d’oro nelle mass start, ai quali vano aggiunti quelli di Lisa Vittozzi e delle staffette miste. Un risultato fantastico che suggella una stagione nella quale il meglio deve ancora venire. Riavvolgendo il nastro di questa kermesse svedese, il viatico era ...

Tre donne tre religioni e 60 anni di storia : In principio, un massacro. Nella notte del 19 aprile 1936, a Giaffa, un gruppo di uomini con il volto coperto fa irruzione in casa della famiglia ebrea degli Azoulay. Prendono moglie e marito, Avrahàm ...