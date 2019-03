La storia Addio all' imprenditore dal cuore d' oro Ricomprò l' azienda e ne fondò

È morto Marco Marenco - il 'socio' di Renzo Arbore : addio a un pezzo di storia della televisione : All'età di 85 anni, è morto l'attore Mario Marenco , indimenticabile spalla televisiva di Renzo Arbore . Nato a Foggia nel 1993, ha creato e interpretato numerosi personaggi come Riccardino , il ...

È morto Marco Marenco - il "socio" di Renzo Arbore : addio a un pezzo di storia della televisione : All'età di 85 anni, è morto l’attore Mario Marenco, indimenticabile spalla televisiva di Renzo Arbore. Nato a Foggia nel 1993, ha creato e interpretato numerosi personaggi come Riccardino, il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, il professor Aristogitone, Verzo, Ida Lo Nigro, il poeta Marius Maren

Calciatori e cartoni animati - addio : le figurine oggi raccontano la storia dell’arte : L'album di figurine che racconta la storia dell'arteL'album di figurine che racconta la storia dell'arteL'album di figurine che racconta la storia dell'arteL'album di figurine che racconta la storia dell'arteL'album di figurine che racconta la storia dell'arteL'album di figurine che racconta la storia dell'arteL'album di figurine che racconta la storia dell'arteL'album di figurine che racconta la storia dell'arteL'album di figurine che racconta ...

Addio a Marella Agnelli - "l'ultimo cigno" : una vita a fianco dell’Avvocato. LA FOTOstoria : Addio a Marella Agnelli, "l'ultimo cigno": una vita a fianco dell’Avvocato. LA FOTOSTORIA Era malata da tempo . Fotografa, designer e collezionista d’arte, ha sposato Gianni Agnelli nel 1953. Ha avuto due figli, Edoardo e Margherita Parole chiave: ...

Addio a Karl Lagerfeld : ci lascia una delle più grandi icone della storia della moda : Muore il 19 febbraio 2019 una delle più grandi icone e leggende della storia della moda, Karl Lagerfeld. Designer, fotografo, icona pop, con il suo stile unico di completi neri, occhiali neri, bastone e capelli raccolti in una bassa coda di cavallo, ha cambiato l'industria della moda per sempre. Lagerfeld avrebbe scoperto di essere malato solo poche settimane fa con grande shock; aveva uno stile di vita sano e faceva regolarmente sport. Ha ...

Addio a George Mendonsa - il marinaio in uno degli scatti più famosi della storia : US Navy/The LIFE Picture Collection/Getty Images All’età di di 95 anni è deceduto lo scorso 17 febbraio a Middletown, Rhode Island, George Mendonsa, il marinaio protagonista di uno dei più celebri scatti dell’intero Novecento. È il 14 agosto 1945, il Giappone ha appena annunciato la resa ponendo definitivamente la parola fine alla Seconda guerra mondiale, quando negli Stati Uniti la gente scende per strada salutando una nuova epoca ...

Marte - addio ad Opportunity : la storia e i successi del rover che ha segnato l’esplorazione spaziale del nostro tempo : Una delle più grandi storie dell’esplorazione del nostro tempo è ufficialmente finita. La NASA ha dichiarato “morto” su Marte il rover Opportunity, oltre 8 mesi dopo che il robot ad energia solare era piombato nel silenzio durante una violenta tempesta di sabbia sul Pianeta Rosso e un giorno dopo che le ultime chiamate per “risvegliarlo” non hanno ricevuto risposta. “Il nostro amato Opportunity è rimasto in silenzio. Con un senso di profondo ...