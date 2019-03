La serie Huawei Mate 30 già in fase di test | ecco quando potrebbe arrivare

Huawei punta a differenziare le serie - almeno per quest’anno : 5G sui Mate 30 - 4G sui P30 : Durante l'evento parigino che ha dato alla luce i tre Huawei P30 l'azienda non ha fatto riferimento alle reti di quinta generazione L'articolo Huawei punta a differenziare le serie, almeno per quest’anno: 5G sui Mate 30, 4G sui P30 proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 e P30 Pro presentati ufficialmente : leggero passo in avanti rispetto alla serie P20 - ma le fotocamere... : ... USB di tipo C, Acoustic Display, Dolby Atmos, certificazione IP68

La serie Huawei Mate 30 potrebbe essere la prima a usare chip con una nuova tecnologia che aumenta la potenza : Huawei Mate 30 potrebbe essere il primo smartphone ad utilizzare la tecnologia Extreme Ultraviolet Lithography (EUV), che sarà integrata nel processore Kirin 985

Huawei P30 e P30 Pro svelati completamente da una serie di immagini pubblicitarie : Si avvicina a grandi passi il 26 marzo, giorno in cui saranno presentati i nuovi Huawei P30 e P30 Pro, protagonisti di nuove anticipazioni.

I modelli di punta della serie Huawei Mate 20 superano 10 milioni di unità spedite : Huawei ha annunciato che gli smartphone di punta della serie Huawei Mate 20 hanno superato quota 10 milioni di unità spedite in 4 mesi e mezzo

