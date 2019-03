La scienza spiega | Così i Nomadi del mare si sono adattati alle immersioni in

Il desiderio dei cibi salati spiegato dalla scienza : è tutta una questione di neuroni : La voglia di cibo salato come patatine, popcorn e hamburger è una cosa comune e ogni tanto irresistibile ma dietro a questo bisogno cosa c’è? La scienza come al solito ci viene in aiuto: sarebbe scritto tutto nei nostri neuroni. Lo dimostrerebbe lo studio pubblicato sulla rivista Nature da un gruppo del California Institute of Technology (Caltech), che ha individuato i circuiti nervosi che si accendono alimentando la brama per questi cibi. ...

Arma e Museo scienza spiegano Sicurezza : ... giochi investigativi, un robot artificiere e un cane antiterrorismo - grazie alla collaborazione con i Carabinieri - è quello che si potrà passare sabato 9 e domenica 10 marzo al Museo della Scienza ...

Patate su Marte? La scienza di The Martian spiegata dalla NASA : Per i 50 anni dell'allunaggio si torna a parlare di missioni umane nello Spazio. Ma la nuova Luna della NASA è Marte. Sebbene l'agenzia spaziale americana non abbia accantonato l'idea di un ritorno ...

Capirsi con uno sguardo : come si fa a sapere cosa pensa una persona? Ce lo spiega la scienza : Ci sono domande che ognuno di noi si è posto, una di queste, forse la più ricorrente è: siamo stati capiti, il nostro messaggio ha sortito effetto? Nel metodo scientifico l’osservazione è la base, e nella comunicazione il primo indicatore è la risposta, nello specifico la reazione allo stimolo ci dà un quadro valutabile. Negli occhi si è concentrato il soggetto di studio della ricerca del CIMeC di Rovereto (Centro Mente Cervello dell’Università ...

Morte psicogenica - la scienza ci spiega cos'è : Giunge un momento in cui la vita si svuota di ogni senso. Si decide allora di porre un fine alla stessa perché le forze per lottare sono ormai un lontano ricordo. Non si tratta di suicidio e nemmeno ...

9 fenomeni che la scienza non ha ancora saputo spiegare : Anche se oggi la scienza è in grado di spiegare moltissimi fenomeni, ce ne sono tanti che invece non hanno ancora una spiegazione o comunque una spiegazione condivisa. Tra i fenomeni a cui ancora non è stata data motivazione scientifica certa, di seguito ne saranno elencati nove che dividono gli scienziati in quanto seppure possano avere teorie sui seguenti fenomeni, nessuno può dire con certezza perché si verificano.Perché sbadigliamo?Perché ...