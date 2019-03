La riforma della legittima difesa è diventata legge

Il Senato ha approvato la riforma della legittima difesa : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Si è conclusa la battaglia parlamentare della Lega di Matteo Salvini su una delle sue misure bandiera. La riforma della legittima difesa è stata approvata al Senato con 201 voti a favore, 38 contrari e 6 astensioni. Il provvedimento, che era già stato approvato dalla Camera, verrà ora convertito in legge dal presidente della Repubblica e inserito nella Gazzetta ...

Usa - Trump riapre il fronte della sanità : la guerra alla riforma di Obama radicalizza il messaggio in vista delle Presidenziali : Negli Stati Uniti si riapre la guerra sull’Obamacare. Il Dipartimento della Giustizia ha deciso di sostenere legalmente la sentenza di un giudice federale che a dicembre ha invalidato l’intero Affordable Care Act, la legge sanitaria voluta da Barack Obama. I repubblicani assistono preoccupati alla mossa dell’amministrazione, che rischia di dispiacere a larghi settori di elettorato. I democratici vedono invece nelle polemiche un modo per superare ...

La riforma della legittima difesa è legge : È arrivato in tarda mattinata l'ok definitivo al Senato al disegno di legge che va a riformare la legittima difesa in Italia, una novità fortemente voluta dalla Lega di Matteo Salvini e ora diventata legge a tutti gli effetti con 201 voti a favore, 38 contrari e 6 senatori che hanno preferito astenersi.Presente in Aula anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, pronto a festeggiare per la conversione in legge del discusso ...

La riforma della legittima difesa è legge : cosa cambia : Via libera dal Senato al disegno di legge sulla legittima difesa: tra i banchi del governo nessun esponente del Movimento 5...

La riforma della legittima difesa è legge : È stata approvata anche dal Senato con 201 voti a favore e 38 contro: molti esperti la ritengono tuttavia quasi irrilevante

Legittima difesa - ok del Senato con 201 sì : la riforma bandiera della Lega è legge : Via libera definitivo del Senato alla riforma della Legittima difesa. Palazzo Madama ha dato l’ok alla nuova legge, voluta fortemente dalla Lega, con 201 sì, 38 contrari e 6 astenuti. Hanno votato a favore il Carroccio, il M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari il Pd e Leu. Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega e di parte dei pentastellati. In Aula al momento del voto il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ...

La riforma della legittima difesa è legge : il testo passa in Senato con 201 sì : La riforma della legittima difesa è legge. Il testo è passato con 201 sì, 38 no e 6 astenuti. In Aula per l'occasione anche Matteo Salvini, che ha sostenuto con forza il disegno di legge insieme al suo partito. Tra i banchi del governo nessun esponente del Movimento 5 stelle ma solo i ministri leghisti. Tra loro - oltre al titolare dell'Interno - i ministri della Pubblica amministrazione e delle Politiche agricole, Giulia ...

riforma della crisi di insolvenza - ecco cosa succede ai lavoratori coinvolti : di Adriano Cirillo* È stata recentemente approvata la cosiddetta Riforma della “crisi d’insolvenza” delle società, al fine di agevolare il più possibile la ristrutturazione aziendale e la sopravvivenza dell’impresa, nonché l’occupazione e il reddito dei lavoratori coinvolti. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contiene nei suoi 391 articoli (150 in più della legge fallimentare del 1942) disposizioni che riguardano anche ...

Assemblea ECA - la riforma della Champions nelle mani di Agnelli : Assemblea ECA – La Juventus è all’avanguardia, in tutto. Dal 2016, il suo presidente, Andrea Agnelli, sta delineando il futuro del calcio europeo post 2024 a braccetto col presidente dell’Uefa Aksander Ceferin. Una Champions ancora a 24 squadre, non Superlega, come sognerebbe il numero 1 della società torinese, nel nome delle società più ricche e […] L'articolo Assemblea ECA, la riforma della Champions nelle mani di ...

Copyright - perché i veri sconfitti della riforma sono i cittadini (e non i giganti del web) : Il Parlamento europeo, alla fine, ha detto sì e approvato la Direttiva di riforma della disciplina europea sul diritto d’autore. Si potrebbe dire che hanno vinto i titolari dei diritti d’autore e gli editori di giornali e hanno perso i giganti del web o – e qualcuno nelle prossime ore lo scriverà certamente – che la creatività e la cultura europee hanno prevalso sulla tecno-industria americana ma si sbaglierebbe. In realtà, probabilmente, gli ...

Sul copyright il giorno della verità a Strasburgo : in aula non scontato il voto sulla riforma chiesta dagli editori : Wikipedia è a lutto, almeno nella versione italiana e portoghese. I Verdi sono sul piede di guerra da tempo. Il M5s anche: promette di votare contro domani se non verranno accolte le richieste di modifica all'articolo 11 e 13, i più dibattuti di una riforma del copyright che nell'aula di Strasburgo rischia molto. Sono spaccati tutti i gruppi. La Lega è contraria, ma - per dire - l'alleata di Matteo Salvini, Marine Le Pen, ha ...

Il ministro M5s ferma la riforma della caccia targata M5s : è lite con la Lega : I secondi sono nati invece con una fortissima connotazione ambientalista e animalista e fu proprio su questi temi che Beppe Grillo si affacciò sul palcoscenico della politica. Era perciò inevitabile ...

Tennis - possibile vento di cambiamenti sulla Fed Cup. Allo studio una riforma simile a quella della Coppa Davis : Dopo la Coppa Davis, l’ITF avrebbe intenzione di riformare completamente anche la Fed Cup, che ne è la controparte femminile. Sarebbe Allo studio, infatti, una riforma di stampo molto simile a quella che da quest’anno ha modificato il format dell’evento Tennistico maschile a squadre più famoso. Il progetto, in particolare, sarebbe quello di creare delle finali in sede unica a 12 squadre, con turno preliminare a febbraio nel ...

A Verona il raduno della Internazionale della Controriforma. Diciamo "No pasarán" : Associazioni per i diritti umani, movimenti delle donne e pro gender, sigle studentesche e sindacali, la splendida piazza di Milano contro il razzismo, il 15 marzo ragazze e ragazzi per l'ambiente.E allora diamoci tutte e tutti un appuntamento anche a Verona per dire: No pasarán, non passerà la Controriforma.Perché è chiaro a tutti cosa sarà dal 29 al 31 marzo a Verona il Congresso mondiale delle famiglie. Quel ...