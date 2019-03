La paura dei tassi negativi Più di 10mila miliardi di bond sottozero in circolazione

News Isola dei famosi - Luca Vismara spiazza tutti : “paura di tornare” : Isola dei famosi, le paure di Luca Vismara in vista del ritorno in Italia Luca Vismara all’Isola dei famosi si sente come a casa ed è per questo che, a pochi giorni dalla fine di questa esperienza, inizia ad avere qualche timore. Nel daytime di oggi abbiamo ascoltato le parole dell’ex allievo di Amici e […] L'articolo News Isola dei famosi, Luca Vismara spiazza tutti: “Paura di tornare” proviene da Gossip e Tv.

Tav - niente referendum nell’election day. Chiamparino : “L’opinione dei cittadini fa paura” : In Piemonte non ci sarà nessuna consultazione popolare sulla Torino-Lione. Per lo meno non sarà il 26 maggio, giorno delle elezioni europee e regionali. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha respinto la proposta fatta dal presidente piemontese Sergio Chiamparino di tenere in quell’election day anche il voto sul Tav e al governatore tutto ciò non è piaciuto: “Evidentemente l’opinione dei cittadini fa paura”, ha dichiarato Chiamparino. L’idea ...

Chiamparino : "Salvini dice no al referendum sulla Tav - l'opinione dei cittadini fa paura" : Salvini dice no a un referendum regionale sulla Tav. A darne notizia il governatore del Piemonte, Sergio Chiamaprino: “Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini, con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare sulla TAV, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale, in contemporanea con le elezioni del 26 maggio”. Chiamparino aggiunge polemicamente che "semplicemente non si è voluta esprimere la ...

Nuoto : Sun Yang fa paura ai campionati cinesi. Tempi rilevanti a Quingdao in vista dei Mondiali a Gwangju : La Cina mostra i muscoli e lo fa fin dai campionati nazionali di Nuoto che si stanno tenendo a Quingdao (24-31 marzo). Nelle prime giornate di gara i Tempi di un certo spessore sono diversi e vale la pena analizzarli. Partiamo dal pluricampione olimpico Sun Yang che nonostante tutto continua a volare in acqua. Yang infatti, al centro di un caso per aver distrutto le provette in un controllo antidoping (clicca qui per saperne di più) comportante ...

Tennis – Federer elogia Felix Auger-Aliassime : “ha l’atteggiamento di Nadal! Non ha paura dei top player e…” : Roger Federer spende parole d’elogio per Felix Auger-Aliassime: il Tennista svizzero paragona il giovane canadese a Rafa Nadal Il giovane 18enne canadese Felix Auger-Aliassime sta raccogliendo i consensi di diversi colleghi e addetti ai lavori. Recente finalista dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, Auger-Aliassime si è anche tolto la soddisfazione di battere un altro giovane fenomeno, il top 10 Stefanos Tsitsipas, eliminandolo da ...

L’Ajax avvisa la Juventus - Neres : “non abbiamo paura dei bianconeri” : “Contro la Juventus e Cristiano Ronaldo cercheremo di fare un nuovo miracolo. E di giocare il nostro calcio, quello che abbiamo mostrato contro il Bayern, il Benfica e il Real Madrid. Non possiamo avere paura anche se contro di noi ci sarà una grande squadra. Ma la cosa più importante sarà riuscire a giocare il tipo di calcio che pratichiamo di solito, e al quale siamo abituati”. Sono le dichiarazioni di David Neres, il ...

Bologna - paura alla sfilata dei carri di carnevale : cade un bimbo di 2 anni - è grave : È stato portato d'urgenza al Maggiore di Bologna un bimbo di due anni caduto da un carro di carnevale durante la sfilata del Martedì grasso. Il fatto e' avvenuto nel primo pomeriggio in Via Indipendenza, in pieno centro cittadino: secondo le prime informazioni le condizioni del bimbo, ricoverato in

Gli italiani hanno paura dei tumori : si corre ai ripari con diagnosi precoce e alimentazione sana : Tra i peggiori timori degli italiani ci sono i tumori è questo quanto emerge dal rapporto del Censis dal nome “Ko ai tumori da Papillomavirus” lo studio realizzato con il supporto (ma senza condizionamenti tendono a precisare) con la MSD Italia (una big dell’industria farmaceutica), è stato presentato oggi ad un giorno di distanza dall’International Hpv Awareness Day. Nel rapporto vengono analizzati gli atteggiamenti ...

Reddito di cittadinanza - la paura dei Caf (e il pagamento a maggio) : I Centri di assistenza fiscale si preparano a reggere l'urto delle domande che arriveranno ai loro uffici, ma sperano che la...

L'Opa di Zingaretti sulla Tav Ora Di Maio ha paura dei dem : Sarebbe criminale ipotizzare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro', dice Zingaretti con occhi ben aperti sul mondo delle Coop rosse già fortemente coinvolte ...

L'incubo Tav e la paura del declino Appendino finisce ostaggio dei suoi : ... la sindaca si è ritrovata ostaggio di una maggioranza che all'improvviso, libera dal gioco della manovra e dei compromessi, della politica insomma, ha trovato praterie sulle quali sfogare la propria ...

Casi Cucchi e Mollicone - se dobbiamo avere paura dei carabinieri : Ieri si è aperta l’udienza alla Corte d’Assise per la morte di Stefano Cucchi. Cinque carabinieri sono imputati per falso e per i depistaggi legati alle condizioni di salute del ragazzo. Il pm Giovanni Musarò ha usato parole dure: “È stata una partita truccata, giocata sulle spalle di una famiglia. Qui è in gioco la credibilità di un intero sistema”. Il suo riferimento è alle oltre 900 pagine di documenti presentati dall’accusa nei confronti ...

"Vivo chiusa dentro casa per paura dei vicini razzisti" : 'Mio figlio non vuole più andare in bagno. Sa che basta tirare l'acqua per suscitare l'ira dei vicini'. La mamma di Said , il nome è di fantasia, si sfoga con la polizia. Da più di un anno deve fare i ...

Bologna-Juventus - Mihajlovic minimizza la forza dei bianconeri : “ho più paura di mia moglie” : Sinisa Mihajlovic protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juventus: l’allenatore rossoblù svela la sua paura più grande Il programma della 25ª giornata di Serie A comprende anche il match tra Bologna e Juventus. Alla vigilia della sfida tra i rossoblù e la squadra prima in classifica, Sinisa Mihajlovic si è reso protagonista di una conferenza stampa divertente. “La Juve è la squadra più forte d’Italia e tra ...