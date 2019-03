La nuova manicure di Kylie Jenner Ed è subito tendenza

vanityfair

(Di giovedì 28 marzo 2019), social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, social mogul, ...

WorldnewsCode : Ariana Grande e Kendall Jenner, la nuova tendenza? La manicure “mucca” - mtvitalia : Pronta per le #CowPrintNails????? - GiuliasNails : Per una manicure primaverile basta una sola piastra @MoYouItalia1, qualche colore e tanta fantasia. Per la base po… -