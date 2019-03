corrieredellosport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Un modo, attraverso lo sport, per integrare i ragazzi nella comunità e favorire la loro socializzazione. DOVE SI SVOLGE - Queste le 11 città italiane coinvolte nell''Abbracciata collettiva': Milano, ...

salvione : La nazionale cantanti contro l'autismo - ubaldinic : La nazionale cantanti contro l'autismo #maratona - Gunners_Mad : VITTORIA IMPORTANTE PER 2-1 VS ACERRANA, MIRACOLO IN CAMPO, DOPPIETTA DEL FALCO ???? GIORNALISTA: 'A CHI DEDICHI QU… -