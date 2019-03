La nave dirottata dai migranti è a Malta A bordo 100 persone

La nave dirottata dai migranti è a Malta : Il capitano ha spiegato che il suo equipaggio era stato costretto con le minacce da parte di diversi profughi a procedere verso Malta

Migranti : forze speciali maltesi prendono il controllo della nave dirottata : Reparti speciali delle forze armate maltesi sono saliti a bordo della petroliera El Hiblu 1, la nave dirottata dai Migranti che aveva soccorso nel Mediterraneo e che stava riportando in Libia, e ne hanno preso il controllo. Lo riferisce in un comunicato il governo della Valletta. L'intervento con l'ausilio di un elicottero e di diverse motovedette è scattato dopo che le forze armate maltesi si sono messe in contatto con il ...

Cosa sappiamo della nave dirottata da un gruppo di migranti : Alcuni migranti a bordo di una nave dopo un soccorso nei pressi della Spagna (foto: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) È sempre più vicina a Malta la nave cisterna dirottata nella mattina di mercoledì 27 marzo da un gruppo di migranti che non volevano essere riportati in Libia dopo un salvataggio in mare. Secondo le notizie che circolano in queste ore, Elhiblu I, l’imbarcazione turca, avrebbe soccorso 120 persone che ...

La nave dirottata dai migranti fa rotta su Malta. La Valletta : "Qui non entrano" : “C’è in corso una ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia e che invece si sta dirigendo verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, è il primo atto di pirateria, di delinquenza in alto mare". Secondo la ricostruzione dei fatti fornita da Salvini, “ci sono dei mi