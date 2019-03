La musica di Matrix 1999 | cult quanto il film

gqitalia

(Di giovedì 28 marzo 2019) Morpheus: “è ovunque, è intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra, o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.”Neo: “Quale verità?”Morpheus: “Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha muri, che non ha odore. Una prigione, per la tua mente.”In qualche modo in, ildeldi Andy e Larry Wachowski, si può scorgere l’anticipatore di tutti gli odierni complottismi ("Aprite gli occhi, viviamo nell’inganno universale: la terra è piatta, le scie sono chimiche e i Beatles ...

