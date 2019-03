La Milano del futuro vista da chi ha immaginato Blade Runner 2049

Salvini riceve i ragazzi coinvolti nel sequestro del bus a Milano : Salvini riceve i ragazzi coinvolti nel sequestro del bus a Milano. “La cittadinanza sarà concessa a Rami e Adam”, ha detto il ministro dell’Interno dopo l’incontro al Viminale a cui hanno partecipato anche i Carabinieri coinvolti nel caso: “Spero che questa vicenda mediatica si chiuda, qualcuno ha u

Milano - la circolare della preside scatena la protesta dei genitori : “Sul registro entrate e uscite per il bagno” : “Al fine di tutelare il benessere psicofisico degli studenti, i docenti dovranno rilevarne quotidianamente per iscritto, su apposito modulo, allegato le uscite e i rientri per recarsi ai servizi igienici. Il modulo dovrà essere consegnato in segreteria al termine delle lezioni”. A scrivere queste tre righe di ordine di servizio diretto a tutti i docenti dell’istituto statale “Confalonieri” di Milano è la dirigente Luisa Martiniello. Il ...

Milano : quasi 4 chili di cocaina nel cruscotto dell'auto - arrestato : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Nascondeva quasi quattro chilogrammi di cocaina nel cruscotto dell'auto. Un uomo di 31 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Scalo Romana della Questu

Più viaggi in metrò - con lo stesso biglietto : le novità a Milano (con un aumento del prezzo) : Milano dice basta al biglietto ordinario "usa e gatta". Nell'arco dei 90 minuti si potrà timbrare il ticket più volte e prendere diversi mezzi tra metro, bus e tram. La novità, come riporta Milano Today, è stata annunciata dal'assessore alla mobilità Marco Granelli dopo una riunione con la maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale. Il nuovo biglietto, che segna un'agevolazione maggiore ai pendolari ...

Un'altra frenata brusca della metro di Milano : nessun ferito - ma è l'ennesimo caso : 'Ma ancora non ho avuto risposta' dice De Chirico, che sottolinea come 'prendere i mezzi sia diventano ormai per i milanesi uno sport estremo in cui si mette a repentaglio la propria incolumità'.

Europee - Matteo Salvini invita i sovranisti a Milano : “Alle elezioni con il simbolo della Lega” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini pensa a un evento con tutti i sovranisti europei a Milano, "per proporre una riforma dell'Unione. Il vicepremier leghista ha fatto sapere che alle elezioni Europee del 26 maggio si presenterà con il simbolo della Lega, "mentre alle politiche si vedrà".Continua a leggere

La ballerina aquilana Francesca Cervelli conquista Frederic Olivieri - direttore del Teatro alla Scala di Milano : ... oramai, una realtà che accompagna i ballerini classici negli spettacoli di danza su tutto il territorio Abruzzese. Leggi anche STORIE Art Nouveau compie 30 anni DANZA - L'AQUILA PROTAGONISTA Il ...

Nuovo Stadio San Siro - le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro con il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, ha commentato le voci per cui Inter e Milan si starebbero mettendo d’accordo per un Nuovo impianto, alternativo al Meazza, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale Stadio. Queste le sue parole: “La Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro. A me ad oggi ...

Milano-Cortina - si fa sul serio dal 1° aprile l esame del Cio : Domani, mercoledì 27 dicembre, al Coni si terrà il consiglio nazionale: verrà approvato il bilancio dell'ex Coni Servizi, ora Sport e Salute. Ci sono fondi sino a giugno, l'attuale governance, ...

Scaletta e ingressi del concerto di Le Vibrazioni a Milano in diretta tv e streaming : ospiti e ultimi biglietti : Il concerto di Le Vibrazioni a Milano arriva in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di carriera della band di Francesco Sarcina in quella che sarà la prima data del tour internazionale che si avvierà proprio dal Mediolanum Forum di Assago. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21. La location del concerto non è stata scelta a caso, dal momento che il gruppo ha deciso di portare il live nella loro città di origine e di arricchirlo ...

Fandom Vibes : a Milano un weekend dedicato ai fan delle serie tv - : Il 27 e il 28 aprile ad Assago, MI, si terrà la prima edizione di Fandom Vibes , una nuova "convention" tutta dedicata al mondo dei fan, dove ci sarà anche la possibilità di incontrare attori di serie tv come "Gossip girl", Ed Westwick ,, "Teen wolf", Shelley Hennig ,, "Riverdale", "Reign" e "Skam Italia". Info sul sito ...

Maltempo - vento in Lombardia : rami sui binari della Milano-Chiass : La circolazione ferroviaria e’ stata interrotta dalle 19.30 di oggi sulla linea Milano-Chiasso a causa di rami caduti sui binari fra Albate e Como San Giovanni. Lo rende noto Rfi. Da alcune ore il vento sta soffiando forte in gran parte della Lombardia, e anche a Milano sono state numerose le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco per la caduta di alberi in citta’. L'articolo Maltempo, vento in Lombardia: rami sui binari della ...

Il mondo della filatelia incontra e sposa i fumetti grazie a 'Milanofil' : Milanofil da Poste Italiane ci sono stati incontri e workshop con fumettisti come Giorgio Cavazzano, uno dei più apprezzati artisti disneyani, Enzo Facciolo, disegnatore del mitico Diabolik, e Alessio ...

