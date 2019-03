La marina maltese ha preso il controllo del mercantile dirottato dai migranti

Migranti - marina maltese : preso il controllo del mercantile dirottato - : La nave El Hiblu 1, arrivata nella notte in acque maltesi, con oltre 100 persone a bordo è stata costretta a dirigersi verso Nord dagli stessi naufraghi che non volevano tornare in Libia

Mercantile dirottato - la marina maltese prende il controllo : mistero a bordo : Non sono soltanto immigrati, ma come li definisce Matteo Salvini veri e propri "pirati". Si parla del gruppo che ha dirottato il Mercantile El Hiblu 1 che da mercoledì mattina è nelle mani dei migranti che, dopo essere stati soccorsi in zona Sar libica, hanno dirottato la petroliera quando si sono r