La maglia ritirata di Chris Bosh chiude un' era per Miami

La maglia ritirata di Bosh chiude un'era per Miami - la squadra che ha cambiato la Lega : LeBron James ha fatto in tempo a passare da Cleveland ai Los Angeles Lakers. Dwyane Wade ha annunciato il ritiro, che diventerà effettivo a fine stagione. Chris Bosh, suo malgrado, è arrivato al passo ...

Chris Bosh - la maglia ritirata a Miami e una promessa : 'Ci vediamo nella Hall of Fame' : "Le attenzioni che i 'Big Three' avevano creato hanno aumentato la mia concentrazione sul campo e in palestra, perché in un mondo in cui la luce dei riflettori aumenta " e così lo scrutinio pubblico "...

Accadde oggi - 9 febbraio 2005 : ritirata la maglia numero 11 di Gigi Riva : Luigi Riva, detto Gigi (Leggiuno, 7 novembre 1944), è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, di cui detiene il record di marcature con 35 gol. Il 9 febbraio 2005, presso l’aula consiliare del comune di Cagliari, il sindaco Emilio Floris gli concesse la cittadinanza onoraria. Prima della partita ...

La Francia saluta Sala - ritirata maglia n°9 del Nantes : Un minuto di applausi per Emiliano Sala . Così la Lega calcio francese ha deciso di rendere omaggio, nel prossimo turno dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2, al 28enne giocatore argentino morto in un ...